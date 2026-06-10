A Caixa Econômica Federam disponibilizou o vale-recarga do Programa Gás do Povo para cerca de 4,7 milhões de famílias, nesta quarta-feira (10). Ao todo, 15 milhões de famílias já foram contempladas no programa com direito à retirada do gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas cadastradas.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, em todo o país, e realizar a validação eletrônica na maquina de cartão da Caixa de uma das seguintes formas:
Cartão com chip do Bolsa Família; Cartão de débito de conta Caixa; CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa.
O benefício é concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base em critérios como inscrição no Cadastro Único, renda por pessoa de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Têm prioridade as famílias que já recebem o Bolsa Família.
Os vales-recarga são liberados no dia 10 de cada mês, observando a quantidade de botijões a que cada família tem direito no ano. A periodicidade de recebimento do benefício varia conforme a composição familiar registrada no Cadastro Único. Domicílios com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses. Famílias com quatro ou mais integrantes têm direito a um vale a cada dois meses.
Os beneficiários podem verificar o direito ao vale-recarga Gás do Povo e as revendas cadastradas no programa pelos seguintes canais:
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