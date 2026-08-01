Policiamento foi reforçado na comunidade na manhã de ontemDivulgação/PMERJ
Terreirão, Recreio— Milícia RJ News (@RjMilicia) July 31, 2026
Terreirão virou um favelão mesmo, facções estão disputando o controle da comunidade de dia. pic.twitter.com/7ZZYpwciFx
Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na Rua Zélio Valverde. No local, os agentes encontraram dois homens mortos. Outras duas pessoas precisaram ser socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas uma delas não resistiu aos ferimentos.
Ainda de acordo com a corporação, o policiamento chegou a ser reforçado em pontos estratégicos da comunidade. A região é alvo de disputa entre as facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV).
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.