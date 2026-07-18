A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoArquivo / Agência O Dia

Publicado 18/07/2026 10:19

Rio - Um homem, identificado como Lucas Cardoso Silva, foi executado a tiros no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta sexta-feira (17). O crime ocorreu após Lucas - que já tinha antecedentes, incluindo tráfico de drogas, de acordo com informações preliminares -, desembarcar de um veículo.

Segundo a Polícia Militar, equipes 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) receberam acionamento por meio da Central de Emergência 190, após relatos de disparos de arma de fogo. Perto do condomínio Barra Bonita, os agentes encontraram o homem ferido. Ele recebeu socorro, porém não resistiu.



Levantamentos iniciais apontam que Lucas vinha de uma comunidade de Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense, e estaria refugiado em outra localidade. O homem possuía antecedentes por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



As circunstâncias, o veículo que ele estava, a motivação e autoria do crime ainda estão sendo apurados. Ao O DIA, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte.