Briga aconteceu no bairro Trindade, em São GonçaloReprodução/Rede Social
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma correria entre um grupo de homens com cassetetes e bombas. Em outro vídeo, uma viatura da Polícia Militar aparece para conter a confusão.
Procurada, a PM informou que uma equipe do 1⁰ BPM (São Gonçalo) foi acionada na tarde deste sábado para atuar em um tumulto no bairro. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes se depararam com um confronto entre grupos torcedores rivais.
A corporação destaca que os policiais tomaram os meios necessários para interromper as agressões e conseguiram dispersar todos os envolvidos no conflito. O policiamento precisou ser reforçado na região.
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