Mulher teria sido esfaqueada na Vila do João, no Complexo da MaréReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
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Vítima foi ferida na Vila do João, no Complexo da Maré
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