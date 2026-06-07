Mulher teria sido esfaqueada na Vila do João, no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Mulher teria sido esfaqueada na Vila do João, no Complexo da MaréReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 07/06/2026 10:57

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste sábado (6), um suspeito de tentativa de feminicídio, na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte. Ele teria esfaqueado a companheira na Vila do João, no Complexo da Maré.

De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam informações sobre um homem ferido nas proximidades da avenida. Ele estava tentando atravessar a via quando foi abordado por policiais.

Ainda segundo a PM, ele é suspeito de ter esfaqueado a companheira na Vila do João. A corporação destacou que, ao perceber a chegada da equipe, o homem tentou escapar, mas foi interceptado e detido.

A vítima, que não teve a identidade revelada, recebeu socorro, sendo encaminhada posteriormente para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O homem foi atendido no Hospital Geral de Bonsucesso, ainda na Zona Norte, e depois levado à 21ª DP (Bonsucesso).

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.