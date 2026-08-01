Rio - A Justiça do Rio deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela Defensoria Pública e determinou, neste sábado (1º), que a Light promova o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica nas localidades ainda afetadas após o vendaval da última quarta (29), em especial a Zona Oeste e a Baixada Fluminense. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 50 mil.
Segundo a concessionária, até o momento, 4 mil consumidores permanecem sem luz, o que representa cerca de 0,1% da base de clientes da empresa.
"A ação foi proposta diante dos impactos causados pela interrupção prolongada do serviço, que atingiu milhares de consumidores e comprometeu o acesso da população a um serviço essencial, especialmente em um cenário de vulnerabilidade provocado pelos eventos climáticos", disse a Defensoria.
Além da medida emergencial para restabelecimento da energia, a ação também busca a responsabilização da concessionária pelos danos causados aos consumidores e o pagamento de indenização por dano moral coletivo, pedidos que serão analisados pelo juízo competente no curso do processo.
Segundo a Light, o seu plano de contingência foi acionado imediatamente após o vendaval de gravidade extrema que atingiu o Rio, com mais de 2.000 profissionais nas ruas para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível.
Desde o início da operação, a companhia reforça que normalizou o serviço para os cerca de 1,1 milhão de clientes afetados de forma gradativa, tendo recomposto 90% dos consumidores em 36 horas.
“Neste momento, a empresa atua para restabelecer o serviço para aproximadamente 4 mil consumidores, o que representa cerca de 0.1% da base de clientes da empresa, sem grandes blocos de carga interrompida, apenas para clientes isolados que requerem reparos muito complexos, como reconstrução de redes inteiras: colocação de postes, transformadores e linhas de distribuição”, afirmou.
A concessionária ressalta ainda que durante toda a operação priorizou serviços essenciais, como hospitais, clínicas, unidades de segurança pública e empresas de saneamento, além de clientes com necessidades especiais e equipamentos de suporte à vida.
“Diante da dimensão dos danos provocados pelo vendaval, o plano de contingência foi executado dentro do tempo previsto para um evento dessa magnitude. Os atendimentos seguem em fase final para concluir as ocorrências remanescentes”, finalizou em comunicado.
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