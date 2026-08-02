Caminhão colidiu com poste em acidente envolvendo moto - Reprodução/redes sociais

Caminhão colidiu com poste em acidente envolvendo motoReprodução/redes sociais

Publicado 02/08/2026 09:43

Rio - Um acidente envolvendo uma moto, um carro e um caminhão deixou quatro homens feridos na Avenida Arthur Antônio Sendas, no bairro Parque Analandia, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , neste sábado (1º). Uma das vítimas, de 19 anos, precisou ser levada em estado grave por um helicóptero do Corpo de Bombeiros ao Hospital Adão Pereira Nunes, na vizinha Duque de Caxias.

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No acidente, o caminhão ainda colidiu com um poste na via. Acionados por volta das 10h50, os Bombeiros informaram que, das outras três vítimas, duas com ferimentos leves foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Já a outra recusou transporte para unidade de saúde.

Sobre o jovem em estado grave, ainda não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde.