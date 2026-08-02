Caminhão colidiu com poste em acidente envolvendo motoReprodução/redes sociais
Acidente entre caminhão e moto deixa vítima em estado grave na Baixada
Bombeiros precisaram de um helicóptero para levar jovem de 19 anos ao Hospital Adão Pereira Nunes; outras três pessoas ficaram feridas
Foragido por atirar na mulher se entrega à polícia
Contra Marcos Vinicius, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de feminicídio
Novo Ginásio Educacional Tecnológico é inaugurado em Inhoaíba
GET General Miranda Filho vai atender 720 crianças do 1º ao 5º ano
Foragido é preso após atirar contra policiais em São Gonçalo
Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, sem sinais de adulteração, e um rádio transmissor
Polícia prende homem por maus-tratos a animais em Sepetiba
No local, agentes encontraram uma cadela já sem vida e um cachorro gravemente ferido
Bope realiza operação em comunidades na Zona Sudoeste
Arma apreendida pelos policiais durante a ação
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Suellen da Silva Ribeiro, de 36, permanece internada em estado grave no Hospital Municipal Rocha Faria
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