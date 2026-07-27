Ação é realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA) - Arquivo/Divulgação/Polícia Civil

Ação é realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA)Arquivo/Divulgação/Polícia Civil

Publicado 27/07/2026 11:28

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (27), uma ação de fiscalização em ferros-velhos e estabelecimentos de sucatas na capital e na Baixada Fluminense. A operação teve como objetivo combater a receptação e o comércio ilegal de peças de veículos roubados e furtados. Durante a ação, os agentes recuperaram um veículo roubado e apreenderam peça automotivas. Dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia.