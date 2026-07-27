Ação é realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA)Arquivo/Divulgação/Polícia Civil
Equipes realizaram fiscalizações simultâneas em estabelecimentos suspeitos de comercializar peças automotivas de origem ilícita. Durante as diligências, os agentes verificam a procedência das peças, analisam documentos fiscais e avaliam a regularidade das atividades exercidas.
Além disso, agentes das delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital e da Baixada também cumprem um mandado de busca e apreensão em um estabelecimento localizado no bairro de Campo Grande, Zona Oeste.
As investigações apontaram que a receptação desempenha papel fundamental na dinâmica dos roubos e furtos de veículos. Isso porque o desmanche e a comercialização clandestina de peças garantem lucro rápido aos criminosos e estimulam a continuidade dos crimes. A iniciativa busca desarticular essa cadeia de receptação responsável por abastecer o mercado ilegal de peças.
A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos. Desde setembro de 2024, já são mais de 1.070 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 56 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.
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