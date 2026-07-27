María das Neves - Érica Martin

María das NevesÉrica Martin

Publicado 27/07/2026 11:08

Rio - Passageiros no Terminal Centro Olímpico, na Zona Sudoeste, avaliaram o primeiro dia útil da operação da linha 54, que liga o mesmo ponto final ao Anil , nesta segunda-feira (27). O serviço do Conexão BRT integra o sistema aos ônibus convencionais, ampliando a oferta de transporte na Barra da Tijuca, Jacarepaguá e bairros adjacentes. A operação conta com uma frota de 25 veículos.

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A nova linha facilitou a rotina de María das Neves, de 65 anos, moradora de Curicica, uma das localidades que fazem parte do itinerário. "Eu necessitava de uma condução que passasse mais próxima de mim. [...] Com ele [Centro Olímpico x Anil] agora eu pego perto da minha casa. [...] Ficou ótimo, muito bom mesmo", elogiou a doméstica, que complementou:

"[Estou] andando menos e gastando menos tempo. [...] No bairrozinho onde eu moro não tinha ônibus, a não ser para Rio das Pedras, para o outro lado. Mas para cá, para a Alvorada, que no caso eu venho muito, não tinha. [Estou] muito satisfeita. [...] Inclusive, estou experimentando ele hoje. [...] Agora eu vou soltar pertinho de casa".

A aposentada Regina Lucia, de 74, reside no mesmo bairro e também resolveu testar a linha pela primeira vez. "Quando eu fui para a Barra da Tijuca, o vi [no ponto] e resolvi experimentar. Porque moro em Curicica, perto da [Estrada dos] Bandeirantes. [...] Com esse aqui agora acho que eu desço mais perto de casa. [...] Se for como eu estou pensando, vai ser excelente", afirmou ela.

Embora esteja vivendo uma rotina mais tranquila devido a aposentadoria, Clausemberte de Oliveira Filho, 65, relatou que o serviço o ajudou a poupar mais tempo. "Daqui eu vou direto para a Taquara. Não preciso ir até Curicica e pegar o BRT, fica mais fácil. Ficou mais prático, [gastando] menos tempo. Apesar que eu tenho todo o tempo do mundo agora. É a primeira vez [que estou usando]. Achei excelente".

A técnica de enfermagem Layssa Dias, 22, mora em Santa Cruz, na Zona Oeste, e trabalha em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. Ao estrear a linha, ela contou que espera que a mudança traga mais qualidade de vida. "Por conta do trabalho, eu acredito que sim [vai ser melhor]. Espero que [eu gaste menos tempo dentro do ônibus]. [...] Desci na Alvorada e vim para cá. [Acredito] que vai ser ótimo", disse a passageira.

Inauguração



O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) acompanhou o início do funcionamento da nova opção de transporte, operada pela Mobi-Rio, que foi inaugurada neste sábado (25). A linha 54 fará a ligação entre o Centro Olímpico e o Anil, com paradas no Riocentro, Projac, Curicica, Taquara, Pechincha, Freguesia e ParkJacarepaguá.

O serviço funciona diariamente, das 4h às 23h, com intervalos de oito minutos nos dias úteis. A nova operação cria a primeira conexão direta entre os bairros da Freguesia, Curicica e Taquara e o sistema BRT, sem necessidade de baldeação. Além disso, passa a integrar os dois lados da Linha Amarela, tendo o Anil como ponto final.



Os ônibus também contam com catracas embarcadas, permitindo o embarque diretamente nos pontos convencionais. O pagamento da tarifa poderá ser feito pelo Jaé, via Pix ou com o Riocard, exclusivo para beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal.

* Colaborou Érica Martin