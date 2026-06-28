Guarda Municipal apreendeu balão de cerca de cinco metros na Avenida Presidente Vargas, no Centro do RioReprodução / Instagram
O balão caiu apagado em cima de uma árvore. Os guardas foram acionados pela equipe do Centro de Operações Rio (COR-RIO) e fizeram a apreensão do material, que foi descartado em seguida.
Esse é o segundo caso de queda de balão em área afastada de matas, registrado pela Guarda Municipal neste ano. A outra ocorrência ocorreu em março. Uma equipe aprendeu o objeto de cerca de 10 metros caído em uma pista no Flamengo, na Zona Sul.
Os agentes destacam que é proibido soltar, fabricar, vender e transportar balão, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais n° 9.605/1998. A prática pode provocar incêndios, colocar voos em risco e mais.
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