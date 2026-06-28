Guarda Municipal apreendeu balão de cerca de cinco metros na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio - Reprodução / Instagram

Guarda Municipal apreendeu balão de cerca de cinco metros na Avenida Presidente Vargas, no Centro do RioReprodução / Instagram

Publicado 28/06/2026 17:51

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) apreenderam um balão de aproximadamente cinco metros, na manhã deste domingo (28), na Avenida Presidente Vargas, no Centro.