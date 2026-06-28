Morte aconteceu na Rua José dos Reis, no Engenho de Dentro - Reprodução / Redes Sociais

Morte aconteceu na Rua José dos Reis, no Engenho de DentroReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/06/2026 14:15

Rio - A Polícia Civil investiga a execução de um homem a tiros, ocorrida neste sábado (27), no Engenho de Dentro, na Zona Norte. Testemunhas afirmaram que a vítima era suspeito de tentar cometer um assalto na região.

A morte aconteceu na Rua José dos Reis, próximo à Avenida Dom Hélder Câmara, embaixo do viaduto da Linha Amarela. Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionados depois de relatos de disparos.

No local, os agentes encontraram um homem ferido e chamaram bombeiros. No entanto, após atendimento, a morte foi confirmada. Os policiais isolaram a área para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato do homem, que ainda não foi identificado. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria e circunstâncias do crime.