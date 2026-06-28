Pedra fundamental do novo Terminal Missões, que vai integrar Duque de Caxias, Guapimirim e Magé ao município do Rio, foi lançadaReginaldo Pimenta
O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, estiveram presentes no lançamento. "A população de Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, Queimados e Nilópolis já está se conectando com o Terminal Margaridas, pagando mais barato e levando menos tempo para chegar ao trabalho. Agora vamos dar um novo passo com o Terminal Missões, que vai conectar Magé, Guapimirim e Duque de Caxias com o Rio, com um terminal completo, seguro e eficiente, que vai permitir que o passageiro chegue no trabalho e volte para casa tranquilo", disse Cavaliere.
O equipamento será integrado ao Terminal Gentileza por meio do corredor Transbrasil, com operação dos serviços parador e expresso do BRT, o que garantirá mais previsibilidade, agilidade e conforto aos deslocamentos.
Prefeita de Magé, Jamille Cozzolino ressaltou a importância da medida para os moradores do município. "É uma alegria para a cidade de Magé fazer parte dessa obra histórica para toda a Baixada Fluminense. O transporte público é uma ferida de todos os municípios, principalmente na Baixada. Poder proporcionar qualidade de vida para os nossos cidadãos é um movimento histórico".
"Nós estamos unidos porque a gente sabe que precisamos mudar a vida de quem mais precisa", disse o prefeito de Caxias, Netinho Reis.
Entre as principais intervenções estão a construção da plataforma do BRT, com 2,7 mil metros quadrados, e de duas plataformas para ônibus alimentadores, que somam 2,3 mil metros quadrados. As estruturas terão cobertura, acessibilidade e conexão direta entre os diferentes ambientes do terminal.
O complexo contará ainda com um edifício de acesso e bilheteria do BRT, com 478 metros quadrados, responsável por organizar a entrada dos passageiros e a circulação interna, além de sanitários públicos. Também serão construídas duas guaritas de controle de acesso e segurança e dois edifícios de apoio aos motoristas, com copa, sanitários e área administrativa.
O projeto inclui ainda dez quiosques comerciais, mobiliário urbano, bicicletário, estacionamento para veículos de serviço e áreas destinadas ao armazenamento operacional da frota. O terminal terá capacidade para receber simultaneamente dez ônibus do BRT e 22 ônibus alimentadores em espaços específicos de apoio às operações.
Novo viaduto permitirá acesso direto à pista seletiva da Avenida Brasil
Antes mesmo da conclusão das obras do Terminal Missões, os moradores da Baixada serão beneficiados com a utilização do viaduto construído sobre o Trevo das Missões. Os ônibus intermunicipais que chegam à Avenida Brasil vindos de Washington Luís vão acessar a pista seletiva do BRT pelo viaduto reduzindo o tempo de viagem. A estrutura já está concluída e deve ser liberada para operação na próxima quinta-feira (2).
A expectativa é que cerca de 300 ônibus utilizem diariamente o novo acesso, sendo aproximadamente 160 veículos de linhas intermunicipais e outros 140 rodoviários com destino à Rodoviária Novo Rio. A intervenção deve melhorar a circulação e ampliar a integração do transporte na região.
Terminal Margaridas
Este será o segundo Terminal do BRT Metropolitano. O primeiro foi o Terminal Margaridas, inaugurado em 14 de março e localizado na interseção da Avenida Brasil com a Rodovia Presidente Dutra. Ele iniciou a integração entre a Baixada e o sistema BRT do Rio com a operação de linhas intermunicipais, criando uma nova alternativa de deslocamento até o Centro da cidade por meio do Gentileza.
No Terminal, os passageiros têm acesso ao corredor Transbrasil e conexão com diferentes regiões da cidade. A integração ao sistema BRT também permite acessar os corredores Transoeste, Transolímpica e Transcarioca, o que amplia as opções de deslocamento dentro do município do Rio.
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