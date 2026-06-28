Ricardo Ramos, filho de Bocão, esteve no IML para reconhecer e liberar corpo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Ricardo Ramos, filho de Bocão, esteve no IML para reconhecer e liberar corpoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/06/2026 19:28

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O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado, às 7h40, para realizar o recolhimento de um cadáver. Depois do resgate, os restos mortais seguiram para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro, onde passaram por exames de identificação.

O DJ Ricardo Ramos, filho de Bocão, esteve no IML, na tarde deste domingo, para reconhecer e liberar o corpo. Por volta das 18h, ele confirmou que a vítima era o próprio pai.

"É muito difícil. Ele vai ser nosso eterno rei do surf. A aula dele não era só surf, era alegria. Era uma pessoa muito alegre e feliz, passava a felicidade dele para todos. Meu pai ajudou muita gente. Tudo que fazia, nós vamos continuar fazendo, do mesmo jeitinho. Foi um rei na comunidade, muito querido, era tratado como ídolo. Tem muita gente abalada", comentou.

Segundo Ricardo, o pai enfrentava problemas financeiros. O filho revelou que chegou a falar com o surfista para pedir ajuda para quem gostava dele, mas o homem nunca quis.

"Meu pai estava abalado, em uma situação financeira difícil. Sempre falei para ele: 'Pai, se o senhor estiver precisando, fala. Não tem lugar para morar? Fala. As pessoas vão te ajudar.' Meu pai sempre ficou quieto, não falava. Ele estava muito abalado financeiramente. Ele trabalhava em um projeto, o salário atrasou e ficou devendo muito tempo de aluguel. Sei que isso mexe com a cabeça da pessoa", contou.

Ricardo destacou que o pai, antes de entrar no mar, foi flagrado por câmeras de segurança conversando com um casal. O DJ gostaria que as pessoas aparecessem para saber o que o surfista disse antes de mergulhar.

"Ele ficou seis minutos ao lado de um casal antes de entrar. Queria que esse casal passasse para gente o que ele falou. O depoimento deles seria importante quando estávamos fazendo as buscas. Agora, não vai ajudar a trazer ele de volta, mas a gente quer saber o que ele falou", disse.

O filho soube do desaparecimento de Bocão, na última quarta-feira (24), quando estava no hospital com a mãe, que passou por uma cirurgia - de sucesso - para retirada de um tumor. De acordo com testemunhas, José entrou no mar de São Conrado, durante a madrugada, nas proximidades do Hotel Nacional, indo em direção às Ilhas Tijucas. Ele não foi mais visto deste então.

Projeto social

O surfista era professor e idealizador do projeto Rocinha Surfe Escola, um programa que ensinava crianças e adolescentes da Rocinha, na Zona Sul, a surfar. Além disso, ainda realizava ações voltadas à inclusão social, educação ambiental e sustentabilidade. A escola, fundada há 39 anos, atendia cerca de 300 alunos.

O cantor Gabriel, o Pensador, era amigo próximo de Bocão. O artista, que já mencionou o surfista na canção "Cantão", postou uma homenagem para ele nas redes sociais.

"Foi encontrado o corpo do nosso querido Bocão da Rocinha, figura importantíssima na história do surf do Cantão, que conheci aos 12 anos. Desde sempre foi uma presença alegre, cheio de energia e simpatia. Sempre batalhou muito para apoiar a garotada do morro, incentivando o esporte e o caminho do bem, ensinando surf, arrecadando e recuperando pranchas usadas, entre outras ações solidárias, deixando um legado de bondade e atitude positiva", escreveu.

Gabriel ressaltou a importância de ajudar amigos que enfrentam problemas psicológicos. "Ele costumava fazer algumas travessias assim, mas desta vez entrou sem prancha, numa atitude de descontrole e estresse, como se buscasse refúgio no mar num momento problemático da vida. Ficam as lembranças e mais uma vez a lição de que precisamos estar cada vez mais atentos e disponíveis ao perceber que um amigo ou conhecido está enfrentando problemas psicológicos. E para aqueles que estão passando por isso: não deixem de falar e buscar ajuda!", completou.



Mais amigos também se despediram do surfista nas redes sociais. "A gente perdeu um cara que é referência no esporte para a galera do Cantão. Depressão é o que ele tinha. Os sintomas, às vezes, vêm em silêncio. A gente tem que dar mais atenção nisso porque, de repente, nós podíamos ter ajudado de alguma forma. Infelizmente, ele foi. A gente tem que deixar o legado e ajudar a família. Isso que importa". disse um internauta.

"Esse cara merecia honras. Ajudou muitas crianças e adolescentes! Estava sempre com poucos recursos, mas sempre dando o melhor de si pra todos. Ajudou meus filhos em algumas coisas. Sempre conselheiro, sempre doando seu tempo pra todos! É inacreditável ver gente tão boa acabar assim. Estou inconsolável!", comento outra.

Ainda não há informações sobre o enterro.