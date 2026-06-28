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Veja imagens aéreas da festa de 75 anos de O DIA
Evento aconteceu no Parque Madureira, com entrada franca
O Jornal O DIA promoveu uma grande festa, neste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte, para celebrar seu aniversário de 75 anos. O público, que lotou o espaço, curtiu shows gratuitos dos grupos Swing & Simpatia, Primeiro Amor e Sociedade do Samba, além do DJ Felippe Lima, que abriu a programação. A apresentação ficou a cargo do jornalista Rodrigo T. Ribeiro.
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.
Apoio especial:
• Guaracamp
• Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
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Apoio especial:
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• Unisuam
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Rio de Janeiro
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