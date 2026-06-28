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Veja imagens aéreas da festa de 75 anos de O DIA
Rio de Janeiro

Veja imagens aéreas da festa de 75 anos de O DIA

Evento aconteceu no Parque Madureira, com entrada franca

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O Dia
Além dos shows, evento contou com atividades gratuitas para toda a família
Rodrigo T. Ribeiro apresentou a festa
Área de shows do Parque Madureira ficou lotada até o fim do evento
Jornal O DIA promoveu festa de aniversário no Parque Madureira
Programação gratuita no Parque Madureira reuniu multidão
Programação musical contou com Swing e Simpatia, Primeiro Amor e Sociedade do Samba
Evento foi realizado no Parque Madureira
Público lotou a festa de 75 anos do Jornal O Dia
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O Jornal O DIA promoveu uma grande festa, neste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte, para celebrar seu aniversário de 75 anos. O público, que lotou o espaço, curtiu shows gratuitos dos grupos Swing & Simpatia, Primeiro Amor e Sociedade do Samba, além do DJ Felippe Lima, que abriu a programação. A apresentação ficou a cargo do jornalista Rodrigo T. Ribeiro. 
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.

Apoio especial:
• Guaracamp
• Unisuam

Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
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