Veja imagens aéreas da festa de 75 anos de O DIA

O Jornal O DIA promoveu uma grande festa, neste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte, para celebrar seu aniversário de 75 anos. O público, que lotou o espaço, curtiu shows gratuitos dos grupos Swing & Simpatia, Primeiro Amor e Sociedade do Samba, além do DJ Felippe Lima, que abriu a programação. A apresentação ficou a cargo do jornalista Rodrigo T. Ribeiro.

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.



Apoio especial:

• Guaracamp

• Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira

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