Os policiais apreenderam uma pistola, um carregador, munições, um rádio transmissor e uma grande quantidade de entorpecentes - Divulgação PMRJ

Os policiais apreenderam uma pistola, um carregador, munições, um rádio transmissor e uma grande quantidade de entorpecentesDivulgação PMRJ

Publicado 28/06/2026 12:09

Rio - Quatro homens foram presos por policiais do 15º BPM na noite de sábado (27), durante um patrulhamento na Rua Boulevard, no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as equipes faziam rondas pela região quando identificaram um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram alcançados e detidos.



Na ação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um carregador, munições e um rádio transmissor. Também foram recolhidas 188 trouxinhas de maconha, 306 pedras de crack e 231 cápsulas de cocaína.



O grupo e o material seguiram para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci