Os policiais apreenderam uma pistola, um carregador, munições, um rádio transmissor e uma grande quantidade de entorpecentesDivulgação PMRJ
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as equipes faziam rondas pela região quando identificaram um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram alcançados e detidos.
Na ação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um carregador, munições e um rádio transmissor. Também foram recolhidas 188 trouxinhas de maconha, 306 pedras de crack e 231 cápsulas de cocaína.
O grupo e o material seguiram para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.
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