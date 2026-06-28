Cariocas aproveitaram sol deste domingo (28) para caminhar na orla de Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Cariocas aproveitaram sol deste domingo (28) para caminhar na orla de CopacabanaReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/06/2026 14:24

Rio - A passagem de junho para julho virá com mudanças no tempo, no Rio. Segundo previsão do Alerta Rio, esse mês acabará com céu limpo. Contudo, há possibilidade de chuva nos primeiros dias do próximo.

Neste domingo (28), o sol ficou mais forte, após dias seguidos de chuva. De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão influencia o tempo na cidade, o mantendo estável. A manhã começou com névoa úmida e, a partir da tarde, o céu ficou mais claro. Não há previsão de chuva.

Internautas comemoraram o dia ensolarado em postagens nas redes sociais. "Finalmente um sol no Rio de Janeiro, meu Deus. Infelizmente, eu não vou estar na praia", comentou um. "Dois dias de sol seguidos no Rio de Janeiro. Hoje, provavelmente, vai rolar uma praia. Finalmente, os chackras realinhando e a vida entrando nos trilhos novamente", escreveu outro.

De segunda-feira (29) a quarta-feira (1º) - primeiro dia de julho -, o tempo seguirá sendo influenciado por um sistema de alta pressão. Com isso, o céu do município continuará claro e não há possibilidade de chuva. A temperatura nos três dias deve variar de 33°C a 17°C.

Já na quinta-feira (2), a aproximação de uma frente fria no oceano ocasionará aumento de nuvens no céu. Há previsão de chuva fraca, de forma isolada, a partir da noite. A temperatura sofrerá uma leve queda: a máxima deve chegar a 30°C e a mínima a 18°C.