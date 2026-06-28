Cariocas aproveitaram sol deste domingo (28) para caminhar na orla de CopacabanaReprodução / Redes Sociais
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