Criminoso foi preso em flagrante e partiu direto para o xilindró - REPRODUÇÃO

Criminoso foi preso em flagrante e partiu direto para o xilindróREPRODUÇÃO

Publicado 28/06/2026 13:52

Rio - Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por agredir violentamente a ex-companheira dentro da casa dela, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste sábado (27).



Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu a residência da vítima durante a madrugada e, depois de uma discussão, passou a desferir socos no rosto e na cabeça, além de mordidas e puxões de cabelo. As violências teriam ocorrido por causa de uma crise de ciúmes motivada por mensagens encontradas no celular da mulher.



Ainda de acordo com as investigações, o homem estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do ataque. Os ataques só foram interrompidos com a intervenção do irmão da agredida.



Logo após o episódio, a mulher foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. Em seguida, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).



Agentes da 58ª DP (Posse) realizaram diligências logo após o registro da ocorrência e localizaram o suspeito no bairro São Benedito. Ele foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci