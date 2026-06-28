Criminoso foi preso em flagrante e partiu direto para o xilindróREPRODUÇÃO
Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu a residência da vítima durante a madrugada e, depois de uma discussão, passou a desferir socos no rosto e na cabeça, além de mordidas e puxões de cabelo. As violências teriam ocorrido por causa de uma crise de ciúmes motivada por mensagens encontradas no celular da mulher.
Ainda de acordo com as investigações, o homem estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do ataque. Os ataques só foram interrompidos com a intervenção do irmão da agredida.
Logo após o episódio, a mulher foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. Em seguida, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).
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