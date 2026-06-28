Victor Sávios - Reprodução / Instagram

Victor SáviosReprodução / Instagram

Publicado 28/06/2026 13:57 | Atualizado 28/06/2026 15:11

Rio - Victor Hugo da Silva Santos, mais conhecido como Victor Sávios, será sepultado no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (29), em cerimônia aberta ao público. O cantor, que conquistou admiradores como um dos principais covers de Tim Maia (1942-1998) do Brasil, morreu aos 55 anos, na sexta (26)

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As informações sobre a despedida foi compartilhada nas redes sociais. A homenagem irá ocorrer a partir das 10h, no salão nobre do local, localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Pendotiba. Ao DIA, a equipe do artista revelou, neste domingo (28), que a morte de Victor ocorreu em decorrência de uma pneumonia.

Na mesma rede social, a Fundação de Artes do Rio de Janeiro exaltou o legado. "A Funarj lamenta profundamente o falecimento de Victor Sávios, artista que marcou o público com sua emocionante homenagem à obra de Tim Maia [...] Com talento, carisma e uma presença de palco marcante, Victor emocionou plateias", disse um trecho da nota.

A notícia do falecimento também comoveu internautas. "Um dos maiores artistas que tive o prazer de trabalhar. Humilde, dedicado e com um dom divino", homenageou um colega. "Sinto muito. [Ele] cantava [demais], tinha uma presença de palco maravilhosa, alto astral", lamentou uma fã. "Que triste", disse outra pessoa.

Trajetória

Natural de Niterói, Victor se consolidou como um dos principais covers do intérprete de "Me Dê Motivo", "Ela Partiu" e "Eu Amo Você" ao logo de mais de duas décadas de carreira. O artista se apresentou em diversas casas de show, além de integrar o projeto "Exagerados", dedicado a homenagear grandes nomes da música nacional.



O cantor também ganhou destaque ao participar da novela "Verão 90" (2019), da TV Globo, onde interpretou o próprio Tim em uma participação especial. Além das apresentações ao vivo, Sávios acumulava vídeos virais nas redes com performances inspiradas no cantor, que morreu em 1998.

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