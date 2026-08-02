Equipes da Light estiveram na Rua Marquês Porto, na Tijuca; muitos clientes conviveram com a falta do serviço por mais de 72 horas - Érica Martin

Equipes da Light estiveram na Rua Marquês Porto, na Tijuca; muitos clientes conviveram com a falta do serviço por mais de 72 horasÉrica Martin

Publicado 02/08/2026 12:04

Rio – Todos os clientes da Light e da Enel que ainda seguiam sem energia elétrica desde quarta-feira (29), quando uma ventania atingiu o Rio de Janeiro , tiveram o fornecimento restabelecido. Muitos conviveram com a falta do serviço por mais de 72 horas.

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A Light informou que concluiu a retomada do fornecimento na madrugada deste domingo (2). Um total de 1,1 milhão de domicílios haviam sido impactados.

Ainda de acordo com a concessionária, os trabalhos concluídos nesta madrugada se resumiram a casos pontuais, sendo a maioria com necessidade de atendimento individualizado, diretamente nos imóveis, para a normalização do fornecimento de energia. Antes, a prioridade havia sido os atendimentos a serviços essenciais, como hospitais, clínicas, unidades de segurança pública e empresas de saneamento, além de clientes com necessidades especiais.

A retomada integral do fornecimento acontece após a Justiça ter determinado , neste sábado (1º), o imediato restabelecimento do serviço nas localidades ainda afetadas. Um descumprimento poderia acarretar multa diária de R$ 50 mil.

Apesar disso, moradores do Alto da Boa Vista, na Zona Norte, alegam que ainda estão sem energia. Ao O DIA, o professor Leonardo Padilha, 46 anos, afirma que enfrenta transtornos desde o vendaval.



"Perdi comida na geladeira e estou quase sem água pois preciso da bomba d'água, além de estar com os filhos de férias em casa sem energia. Tive que sair para comer fora, pois não pude fazer comida em casa, estou gastando dinheiro em restaurante", disse.

Procurada, a Light informou que uma equipe foi encaminhada ao local para verificar a ocorrência e restabelecer a energia.

Já a Enel divulgou que finalizou os trabalhos na noite de sábado. Os últimos clientes que ainda permaneciam sem luz eram moradores de Paraty, na região da Costa Verde.

Por nota emitida no sábado, a concessionária destacou que os últimos casos de clientes ainda sem energia elétrica se concentravam na cidade litorânea devido à exigência de uma “reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático”, o que incluía a substituição de postes, transformadores e recondução de quilômetros de cabos.

Tragédia e transtornos

Além dos apagões e outros transtornos , como quedas de ávores, o vendaval também deixou mortos. Em Santa Teresa, na Região Central do Rio, o ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos, e um amigo dele, Vandré Cordeiro da Silva, não resistiram após o desabamento de um muro provocado pelas rajadas de vento. Eles foram sepultados na tarde de sexta-feira (31), no cemitério do Catumbi.