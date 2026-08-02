São Gonçalo terá biblioteca comunitária a partir de agosto - Divulgação

São Gonçalo terá biblioteca comunitária a partir de agostoDivulgação

Publicado 02/08/2026 13:49

Rio - A cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana, ganhará um novo endereço para leitura a partir da próxima quinta-feira (6). O Instituto São Paio irá inaugurar a Biblioteca Comunitária A Casa Amarela Oton São Paio, no Espaço Cultural Panorama, no bairro do Colubandê. A cerimônia, com início às 14h, será aberta ao público, com entrada gratuita.

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O município tem quase um milhão de habitantes e não contava com bibliotecas públicas em funcionamento. A Casa Amarela surge para mudar esse cenário e oferecer um lugar onde qualquer pessoa possa ler, estudar, participar de oficinas e encontrar apoio.



Programação



No dia da inauguração, o público poderá conhecer a biblioteca por dentro, percorrer as estantes e ver de perto o acervo disponível para a comunidade, com livros para todas as idades, do público infantil aos fãs de RPG, além de empréstimos gratuitos por meio da carteirinha da biblioteca.



A partir da abertura, a Casa Amarela passa a receber a comunidade no dia a dia. A programação regular contará com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas.



Todas as ações do instituto são gratuitas e pensadas para acolher famílias, crianças, jovens e idosos do território.



Três dias antes, nesta segunda-feira (3), o Instituto São Paio, como forma de divulgar a biblioteca, leva a leitura para fora dos muros. Em Alcântara, nas imediações do Shopping Pátio Alcântara, acontece uma edição da ação Liberte um Livro. A equipe distribuirá livros gratuitamente para quem passa, convidando cada pessoa a levar uma obra para casa e mostrando que a leitura pode encontrar o leitor onde ele estiver. O município tem quase um milhão de habitantes e não contava com bibliotecas públicas em funcionamento. A Casa Amarela surge para mudar esse cenário e oferecer um lugar onde qualquer pessoa possa ler, estudar, participar de oficinas e encontrar apoio.No dia da inauguração, o público poderá conhecer a biblioteca por dentro, percorrer as estantes e ver de perto o acervo disponível para a comunidade, com livros para todas as idades, do público infantil aos fãs de RPG, além de empréstimos gratuitos por meio da carteirinha da biblioteca.A partir da abertura, a Casa Amarela passa a receber a comunidade no dia a dia. A programação regular contará com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas.Todas as ações do instituto são gratuitas e pensadas para acolher famílias, crianças, jovens e idosos do território.Três dias antes, nesta segunda-feira (3), o Instituto São Paio, como forma de divulgar a biblioteca, leva a leitura para fora dos muros. Em Alcântara, nas imediações do Shopping Pátio Alcântara, acontece uma edição da ação Liberte um Livro. A equipe distribuirá livros gratuitamente para quem passa, convidando cada pessoa a levar uma obra para casa e mostrando que a leitura pode encontrar o leitor onde ele estiver.

História



A unidade leva o nome de Oton São Paio (1949–2026), educador, poeta, escritor e político gonçalense, uma das maiores referências da cultura e da educação da cidade. Ele fundou o Colégio Odete São Paio, idealizou e presidiu a Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências e ocupou cargos como vereador, deputado estadual, secretário de Educação e secretário de Cultura de São Gonçalo.



A Casa Amarela nasceu em Anchieta a partir do sonho do professor e escritor Pedro Gerolimich, conhecido como Pedro do Livro, e hoje é gerida pelo Instituto Ciclos do Brasil. A unidade de São Gonçalo chega pelas mãos do Instituto São Paio, organização do Terceiro Setor e Ponto de Cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura, que passa a coordenar a biblioteca dentro do Espaço Cultural Panorama.