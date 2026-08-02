Niterói: mostra é realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e em parceria com o Coletivo Plural - Divulgação/Ascom

Niterói: mostra é realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e em parceria com o Coletivo PluralDivulgação/Ascom

Publicado 02/08/2026 07:48

Niterói - Até domingo (9), o público pode visitar a exposição "Travessia – Arte visual & meio ambiente", em cartaz no Centro Cultural Cauby Peixoto , no Fonseca. Com entrada gratuita, a mostra reúne obras de 18 artistas sob curadoria de Bê Sancho, em um percurso que convida à reflexão sobre as relações entre natureza, humanidade e meio ambiente por meio das artes visuais.

Realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e em parceria com o Coletivo Plural, a exposição apresenta diferentes linguagens e técnicas artísticas que dialogam com temas como preservação ambiental, paisagem, memória, pertencimento e as transformações do território. As obras revelam interpretações singulares sobre essas questões, oferecendo ao visitante uma experiência que aproxima arte, sensibilidade e consciência ambiental.

"A exposição reúne diferentes olhares sobre temas que fazem parte da vida de todos nós, como a natureza, o meio ambiente e a relação com o território. Quem ainda não visitou a mostra tem uma ótima oportunidade nesta última semana. Vale a pena conhecer o trabalho desses artistas e aproveitar esse espaço público de cultura, que está de portas abertas para toda a população", destaca a secretária das Culturas, Julia Pacheco.

"Travessia – Arte visual & meio ambiente" reúne os artistas Dani Paiva, Lê Briones, Claudia Qalindo, Rodrigo Saramago, Mariana Bonifatti, Keiko Mayama, Denise Berbert, Lia Berbert, Carla Falcão, Isis Braga, Bê Sancho, Renato Moreth, Verusha Bahiense, Meiga Rodrigues, Maurício Kiffer, Ronan Pereira, Wil Catarina e Leila B.

Instalado no Fonseca, o Centro Cultural Cauby Peixoto vem consolidando sua vocação como um espaço público de encontro entre artistas e comunidade. Com uma programação gratuita e diversificada, o equipamento amplia o acesso às artes visuais, à música, ao teatro e às atividades formativas, contribuindo para que o direito à cultura esteja presente no cotidiano da Zona Norte de Niterói.

Serviço

Exposição "Travessia – Arte visual & meio ambiente"

Visitação: até 9 de agosto de 2026.

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h

Endereço: Alameda São Boaventura 263, Fonseca, Niterói

Entrada gratuita.

Fotos: Gabriella Pires

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