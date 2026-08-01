Niterói: iniciativa reúne pesquisas históricas voltadas à recuperação da identidade visual de mulheres negras - Divulgação/Ascom

Niterói: iniciativa reúne pesquisas históricas voltadas à recuperação da identidade visual de mulheres negras Divulgação/Ascom

Publicado 01/08/2026 14:50

Niterói - A Câmara Municipal de Niterói recebeu, na noite da última sexta-feira (31), a cerimônia de posse da nova diretoria do Núcleo José Lúcio “Socialista”, da União de Negros pela Igualdade (UNEGRO) de Niterói. O evento também marcou o encerramento da programação do Julho das Pretas, mês de mobilização em defesa dos direitos e da valorização da memória das mulheres negras.

A solenidade foi presidida pelo vereador Romério Duarte e contou com a presença do vereador Leonardo Giordano, do subsecretário municipal de Igualdade Racial, Oto Bahia, da presidenta estadual da UNEGRO-RJ, Fernanda Machado, a Coordenadora do Fórum das Mulheres Negras de Niterói, Ana Cristina Duarte, Tatiara Souza, do Movimento Negro Unificado, além de outras lideranças do movimento negro e representantes da sociedade civil.

Durante a cerimônia, a UNEGRO Niterói homenageou a socióloga Silviane Ramos, descendente direta da líder quilombola Tereza de Benguela, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na preservação da memória de sua ancestral e de outras personalidades negras por meio do projeto Faces Negras Importam.

A iniciativa reúne pesquisas históricas voltadas à recuperação da identidade visual de mulheres negras cujas imagens foram apagadas ou substituídas por representações genéricas ao longo do tempo. O objetivo é contribuir para a preservação da memória afro-brasileira e ampliar o acesso a referências historicamente fundamentadas sobre essas personagens.

Empossado para um novo mandato à frente da entidade, o presidente da UNEGRO Niterói, Fabricio Fernandes, destacou que a nova gestão pretende ampliar a atuação da organização no município, fortalecendo ações voltadas à promoção da igualdade racial, à defesa dos direitos da população negra e à preservação da memória e da cultura afro-brasileira.

