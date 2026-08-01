Niterói: Mestre Demétrius Luiz volta ao comando da bateria para o carnaval de 2027Divulgação / Gardel Assessoria
Mestre Demétrius retorna ao comando da bateria da Acadêmicos de Niterói
No último carnaval ele comandou a bateria da União de Jacarepaguá e foi Diretor de bateria da Em Cima da Hora
Mestre Demétrius retorna ao comando da bateria da Acadêmicos de Niterói
No último carnaval ele comandou a bateria da União de Jacarepaguá e foi Diretor de bateria da Em Cima da Hora
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