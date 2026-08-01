Niterói: Mestre Demétrius Luiz volta ao comando da bateria para o carnaval de 2027Divulgação / Gardel Assessoria

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Leonardo Soares
Niterói  A Acadêmicos de Niterói anunciou o retorno de Mestre Demétrius Luiz no comando de sua bateria para o carnaval de 2027. O mestre já esteve à frente da “Cadência de Niterói” nos carnavais de 2023, 2024 e 2025 e retorna em busca dos 40 pontos no próximo desfile da escola, na Marquês de Sapucaí.
Demétrius começou no carnaval ainda criança. Em 2006 virou Diretor na Porto da Pedra, passando pela Cubango, Unidos da Tijuca, Tuiuti, Império de Casa Verde e Inocentes. Como mestre, assumiu a bateria da Tradição e Cubango. No último carnaval comandou a bateria da União de Jacarepaguá e foi Diretor de bateria da Em Cima da Hora. "Estou extremamente feliz com esse retorno à Acadêmicos de Niterói. Fizemos três grandes desfiles na escola, incluindo o campeonato da Série Ouro. Já vamos começar os trabalhos em busca desses 40 pontos no desfile do carnaval de 2027".
No carnaval de 2027, a Acadêmicos de Niterói será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, 5 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.