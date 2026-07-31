Niterói: além de conhecer experimentos e tecnologias desenvolvidas por instituições de ensino e pesquisa de todo o país, o público poderá conversar com cientistas e participar de atividades Reprodução/Internet
Niterói recebe Dia da Família na Ciência no encerramento da 78ª Reunião Anual da SBPC
Atividades gratuitas na SBPC Jovem e na ExpoT&C aproximam o conhecimento do público de todas as idades
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Falta de energia provoca protestos em diferentes bairros de Niterói
Moradores interditaram vias e atearam fogo em objetos em protesto contra a demora no restabelecimento do serviço. Enel afirma que já normalizou o fornecimento para 83% dos clientes afetados
Operação da PM na Comunidade da Chácara termina com um morto, dois presos e apreensão de armas e drogas
Ação do GAT do 12º BPM resultou na morte de um suspeito durante confronto, além da prisão de dois homens e da apreensão de uma pistola, granada, entorpecentes e radiotransmissores
Niterói terá restaurante-escola do Senac no Centro voltado à qualificação profissional em gastronomia
Parceria entre Prefeitura de Niterói e Fecomércio RJ amplia oportunidades de formação profissional, fortalece setor gastronômico e impulsiona economia da cidade
Clin mobiliza 600 colaboradores para desobstrução de vias e limpeza após forte rajada de vento
Foram recolhidas aproximadamente 12 toneladas de resíduos após a ventania
Foragido condenado a 38 anos é preso em operação da Polícia Civil após meses de monitoramento
Homem foi localizado em uma ilha após investigação conduzida por delegacias de Niterói, Maricá e pela Desarme. Segundo a polícia, ele utilizava um caiaque para se deslocar
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