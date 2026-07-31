Niterói: além de conhecer experimentos e tecnologias desenvolvidas por instituições de ensino e pesquisa de todo o país, o público poderá conversar com cientistas e participar de atividades - Reprodução/Internet

Niterói: além de conhecer experimentos e tecnologias desenvolvidas por instituições de ensino e pesquisa de todo o país, o público poderá conversar com cientistas e participar de atividades Reprodução/Internet

Publicado 31/07/2026 17:40

Niterói - O último dia da 78ª Reunião Anual da SBPC , neste sábado (1º), será dedicado ao Dia da Família na Ciência. A iniciativa convida crianças, jovens e adultos a participarem de uma programação gratuita e aberta ao público nas tendas da SBPC Jovem e da ExpoT&C, com experiências científicas, demonstrações, oficinas e atividades voltadas à popularização da ciência.

"Quero convidar toda a população para participar do Dia da Família, neste sábado, na SBPC. Tragam seus filhos, netos, pais e avós para conhecer as atividades da SBPC Jovem e da ExpoT&C e viver uma experiência de aprendizado e diversão para todas as idades. Esperamos vocês no Campus Gragoatá da UFF para celebrar a ciência em Niterói", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Além de conhecer experimentos e tecnologias desenvolvidas por instituições de ensino e pesquisa de todo o país, o público poderá conversar com cientistas e participar de atividades que mostram, de forma prática e acessível, como a ciência está presente no cotidiano e contribui para o desenvolvimento da sociedade.

"Está sendo muito emocionante acompanhar a movimentação no campus e o entusiasmo das crianças e dos visitantes. Neste sábado, a programação é um convite para que toda a população venha celebrar o conhecimento. Estamos preparados para receber famílias e pessoas de todas as idades", destacou o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio da Nóbrega.

A programação de encerramento também inclui a cerimônia de entrega do Prêmio "Leonard Rieser" para Jovens Cientistas, seguida da conferência da laureada Camila Perochena, em formato virtual.

Ao longo de uma semana, entre domingo (26) e sábado (1º), a 78ª Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores, estudantes, gestores públicos e instituições de todo o país em uma programação gratuita com mais de 700 atividades científicas e culturais, tendo como tema "Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão". O Dia da Família na Ciência encerra a programação reforçando a proposta do evento de aproximar o conhecimento científico da população e despertar o interesse pela ciência em pessoas de todas as idades.