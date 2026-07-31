Niterói: material apreendido pela Polícia Militar após operação na Comunidade da Chácara - Reprodução/Agência O Informativo

Niterói: material apreendido pela Polícia Militar após operação na Comunidade da ChácaraReprodução/Agência O Informativo

Publicado 31/07/2026 17:10 | Atualizado 31/07/2026 17:11

Niterói - Um homem morreu após um confronto com policiais militares durante uma operação realizada na tarde desta quinta-feira (30) na Comunidade da Chácara, em Niterói. A ação foi conduzida por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM e também resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de arma, granada e drogas.

Confronto aconteceu durante operação na comunidade

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram mobilizadas após denúncias sobre a presença de homens armados na comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais dividiram as guarnições para realizar um cerco tático. Durante o avanço de uma das equipes pela parte alta da comunidade, houve confronto. De acordo com a corporação, um dos suspeitos foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não havia sido divulgada oficialmente.

Dois homens foram presos

Enquanto parte da equipe atuava no confronto, outros policiais prenderam dois suspeitos na parte baixa da comunidade. Com eles, foram apreendidos uma granada, um radiotransmissor e parte do material entorpecente.

Material apreendido

Durante a operação, os policiais apreenderam: uma pistola Taurus calibre 9 mm; uma granada; dois carregadores com 23 munições; 187 invólucros de maconha; 77 pedras de crack; dois radiotransmissores e R$ 19 em espécie. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e à 76ª DP (Centro). O caso será investigado conforme o protocolo adotado para ocorrências com morte decorrente de intervenção policial.

