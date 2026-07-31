Niterói: material apreendido pela Polícia Militar após operação na Comunidade da ChácaraReprodução/Agência O Informativo
Operação da PM na Comunidade da Chácara termina com um morto, dois presos e apreensão de armas e drogas
Ação do GAT do 12º BPM resultou na morte de um suspeito durante confronto, além da prisão de dois homens e da apreensão de uma pistola, granada, entorpecentes e radiotransmissores
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