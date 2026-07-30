Niterói: Após retornar para casa com ferimentos, ela foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação/Ascom

Niterói: Após retornar para casa com ferimentos, ela foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Divulgação/Ascom

Publicado 30/07/2026 11:34



Niterói - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro investiga um caso de violência contra uma adolescente de 16 anos ocorrido nesta quarta-feira (29), em um imóvel localizado no bairro de Icaraí , na Zona Sul de Niterói.

Segundo as primeiras informações, a jovem, moradora de São Gonçalo, esteve no imóvel onde o caso aconteceu. Após retornar para casa com ferimentos, ela foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.



A unidade de saúde comunicou o caso à Polícia Civil, que deu início às investigações. Após o atendimento médico, a adolescente foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó para a realização dos exames periciais previstos para esse tipo de ocorrência.



Durante as diligências, agentes da 74ª DP (Alcântara) prenderam um homem suspeito de envolvimento no caso. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar a possível participação de outras pessoas. O número de envolvidos ainda não foi confirmado oficialmente.



Entre as linhas investigativas, os agentes apuram a informação de que o suspeito poderia estar utilizando um perfil da adolescente em uma rede social para atrair outras pessoas. Essa hipótese ainda está sendo analisada e dependerá do avanço das investigações e da produção de provas.



A Polícia Civil segue realizando diligências, ouvindo testemunhas e analisando os elementos reunidos para esclarecer as circunstâncias do caso.



Em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a identidade da vítima está sendo preservada.