Niterói: policiais apreenderam um fuzil, uma granada, munições, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes - Divulgação/Ascom PM

Niterói: policiais apreenderam um fuzil, uma granada, munições, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentesDivulgação/Ascom PM

Publicado 30/07/2026 11:28

Niterói - Uma operação da Polícia Militar realizada na quarta-feira (29) na comunidade Coronel Leôncio, no bairro Engenhoca , Zona Norte de Niterói, terminou com um suspeito ferido, outro detido e a apreensão de um fuzil, uma granada, munições, drogas e um rádio comunicador.

Segundo o 12º BPM, as equipes foram até a comunidade após receberem informações sobre a presença de homens armados na região. Ainda de acordo com a corporação, os policiais foram recebidos a tiros ao chegarem ao local, dando início a um confronto.

Após a troca de tiros, os agentes localizaram dois suspeitos. Um deles foi encontrado ferido e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. O estado de saúde não foi divulgado. O segundo homem foi detido no local. As identidades e idades dos envolvidos não foram informadas.

Durante a operação, os policiais apreenderam um fuzil, uma granada, munições, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes. A Polícia Militar não informou o calibre da arma, o número de munições nem o tipo e a quantidade das drogas apreendidas.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia responsável, onde o material foi apresentado e o caso registrado. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do confronto e a participação dos envolvidos.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre antecedentes criminais dos suspeitos, eventuais mandados de prisão ou a situação do homem ferido após o atendimento médico.