Niterói: policiais apreenderam um fuzil, uma granada, munições, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentesDivulgação/Ascom PM
Operação da PM em Niterói termina com suspeito ferido e apreensão de fuzil e granada
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