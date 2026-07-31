Niterói: Policiais da 74ª DP prenderam o assessor parlamentar durante operação em Niterói; investigação continua para esclarecer o caso - Reprodução/Internet

Niterói: Policiais da 74ª DP prenderam o assessor parlamentar durante operação em Niterói; investigação continua para esclarecer o casoReprodução/Internet

Publicado 31/07/2026 14:23

Niterói - Matheus Rodrigues Gonçalves, assessor parlamentar da Câmara Municipal de Niterói e integrante do gabinete do vereador Professor Túlio (PSOL), foi preso nesta quinta-feira (30) durante uma operação da Polícia Civil que investiga um possível estupro coletivo contra uma adolescente. A ação foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara) , que continuam as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no caso.

Segundo a Polícia Civil, o imóvel onde o crime teria ocorrido foi localizado após a vítima prestar depoimento especial e indicar o endereço por meio de um aplicativo de mapas. Durante a operação, os policiais tiveram acesso ao apartamento do investigado, que permitiu a entrada da equipe.

Celulares e equipamentos foram apreendidos

De acordo com a investigação, a adolescente relatou que o suspeito armazenaria arquivos digitais de conteúdo íntimo envolvendo sua imagem. Com base nessa informação, os agentes apreenderam celulares e outros dispositivos eletrônicos encontrados no imóvel, que serão submetidos à perícia.

A Polícia Civil informou que Matheus Rodrigues Gonçalves não resistiu à prisão, mas apresentou comportamento agitado durante a abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe. Na delegacia, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Adolescente recebeu atendimento especializado

Após o ocorrido, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, onde recebeu atendimento médico, passou por exames e foi acolhida pelo Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente (CAAC). Em seguida, realizou exame de corpo de delito.

As investigações continuam para esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar a possível participação de outras pessoas.

Vereador anuncia exoneração

Após a confirmação da prisão, o vereador Professor Túlio informou que determinou a exoneração imediata do assessor. Em nota, o parlamentar afirmou que a decisão foi tomada assim que sua equipe tomou conhecimento da ocorrência e manifestou solidariedade à vítima. "Nos solidarizamos com a vítima e defendemos que esse caso inaceitável seja investigado e os culpados sejam responsabilizados."

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade de outros possíveis investigados, e os fatos ainda serão analisados pela Justiça.