Niterói: Policiais da 74ª DP prenderam o assessor parlamentar durante operação em Niterói; investigação continua para esclarecer o casoReprodução/Internet
Assessor de vereador de Niterói é preso e exonerado durante investigação sobre possível estupro coletivo
Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e o caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos
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Estande da FAPERJ reuniu público durante a 78ª Reunião Anual da SBPC
Fundação promove lançamentos e distribuição de livros, apresenta pesquisas apoiadas e fortalece a divulgação científica durante o maior encontro científico da América Latina
Polícia Civil investiga caso de violência contra adolescente em Niterói
Jovem de 16 anos foi atendida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) após o ocorrido; um suspeito foi preso
Operação da PM em Niterói termina com suspeito ferido e apreensão de fuzil e granada
Ação na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, também resultou na apreensão de drogas, munições e um rádio comunicador
Polícia investiga incêndio que destruiu gráfica após arrombamento no Centro de Niterói
Estabelecimento foi consumido pelas chamas durante a madrugada; testemunha relatou furto ocorrido horas antes
Polícia Militar apreende drogas durante ação em comunidade de Itaipu
Entorpecentes foram encontrados em um esconderijo na Comunidade do Rato Molhado durante patrulhamento; ninguém foi preso
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