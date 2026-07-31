Niterói: a programação também reúne palestras de pesquisadores apoiados pela Fundação - Divulgação/Ascom

Niterói: a programação também reúne palestras de pesquisadores apoiados pela FundaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 31/07/2026 13:38

Niterói - Os lançamentos de livros apoiados pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) ganharam destaque no terceiro dia da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) . Ao longo da programação, o estande da Fundação reúne obras contempladas pelo Edital de Apoio à Editoração e Publicação de Produção Científica, Tecnológica e de Inovação, além de palestras e apresentações de pesquisas apoiadas pela instituição, reforçando seu compromisso com a divulgação científica, a valorização da produção acadêmica e a aproximação entre a ciência e a sociedade.

Entre os destaques está o livro “Design para a Inovação”, de autoria do professor Vicente Cerqueira, reconhecido no 36º Prêmio Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, onde recebeu destaque do júri por sua contribuição ao debate sobre design e inovação. Outro lançamento é a coleção “Biomas Brasileiros”, voltada ao público infantojuvenil e escrita pelos biólogos Israel Felzenszwalb, Antonio Carlos de Freitas, Alexandre Santos de Alencar e Daniele Pedrosa Monteiro. A série apresenta, de forma lúdica e educativa, a biodiversidade dos seis biomas brasileiros.

Os três primeiros volumes abordam “O Macaco-Dourado”, sobre a Mata Atlântica; “O Tamanduá-Bandeira”, dedicado ao Cerrado; e “A Capivara Pantaneira”, sobre o Pantanal. Durante a SBPC, também é celebrado o apoio da FAPERJ à publicação do quarto volume, “O Boto-Rosa”, sobre a Amazônia, após a assinatura do termo de outorga do projeto. A coleção será completada com livros sobre a Caatinga e o Pampa e tem como objetivo despertar o interesse de crianças e adolescentes pela conservação da biodiversidade brasileira, com distribuição em escolas públicas.



Carteiras reforçam reconhecimento aos pesquisadores do CNE e JCNE



Outro destaque da programação foi o início da entrega das carteiras oficiais dos programas Cientista do Nosso Estado (CNE) e Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE), iniciativa que simboliza o reconhecimento aos pesquisadores contemplados pela Fundação e fortalece a identidade da comunidade científica fluminense. Entre os contemplados com a carteira oficial do programa Cientista do Nosso Estado está o historiador Norberto Osvaldo Ferreras, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador da FAPERJ desde 2022. Seu projeto investiga os mecanismos de aliciamento e retenção de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão no Brasil contemporâneo.

A pesquisa analisa como trabalhadores, principalmente imigrantes e pessoas em situação de vulnerabilidade, são atraídos por falsas promessas de emprego, contraem dívidas e têm seus documentos retidos pelos empregadores, permanecendo em condições de exploração. O estudo abrange casos registrados em atividades rurais, oficinas de costura e trabalho doméstico. “Nosso objetivo é compreender os mecanismos de aliciamento e retenção de trabalhadores para contribuir com os órgãos de fiscalização e repressão, oferecendo subsídios que ajudem a reduzir essa prática”, afirma Ferreras. Segundo o pesquisador, o problema atinge brasileiros e também imigrantes sul-americanos, especialmente bolivianos, peruanos, chilenos e argentinos, frequentemente explorados em oficinas de costura e em atividades agrícolas sazonais. “Essas pessoas chegam acreditando que terão um trabalho garantido, mas acabam tendo documentos retidos e permanecem presas ao local de trabalho até o fim da produção”, destaca.

A diretora Científica da FAPERJ, Eliete Bouskela, ministrou a palestra “O financiamento da pesquisa da área da saúde”, destacando a importância do fomento público para o avanço da ciência e para a formação de novos pesquisadores. No estande institucional, a programação também reúne palestras de pesquisadores apoiados pela Fundação, que apresentam projetos e resultados de pesquisas financiadas pela instituição. A FAPERJ conta ainda com um espaço na Reserva Cultural, dedicado ao encontro entre pesquisadores, estudantes e representantes de instituições de ensino, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação.

A 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) segue até o dia 1º de agosto, no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói.