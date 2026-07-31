Niterói: a Clin reforçou todos os serviços executados diariamente, incluindo a lavagem de ruas com o auxílio de caminhões-pipa abastecidos com água de reuso - Divulgação/Ascom

Niterói: a Clin reforçou todos os serviços executados diariamente, incluindo a lavagem de ruas com o auxílio de caminhões-pipa abastecidos com água de reusoDivulgação/Ascom

Publicado 31/07/2026 16:58

Niterói- A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) atuou de forma imediata a partir das 17h30 desta quarta-feira (29), quando o município entrou em estágio de alerta em razão de uma rajada de vento de 92 km/h. O fenômeno provocou queda de árvores, destelhamentos e interdições em diferentes regiões da cidade.

A mobilização emergencial reuniu cerca de 600 colaboradores da Companhia, que trabalharam na desobstrução de ruas em bairros como Gragoatá, Ingá, Icaraí, Santa Rosa, São Francisco, Itaipu e Itacoatiara. Para a remoção de galhos de maior porte, foram utilizados triturador e motosserras. Desde as 18h de quarta (29) até 12h desta quinta-feira (30), foram recolhidas, aproximadamente, 12 toneladas de resíduos por conta da forte ventania.

Além da resposta às ocorrências provocadas pelos ventos, a Clin reforçou todos os serviços executados diariamente, incluindo a lavagem de ruas com o auxílio de caminhões-pipa abastecidos com água de reúso. Ao todo, 36 equipamentos deram suporte à operação.

O presidente da Clin, Acílio Borges, destacou o comprometimento das equipes que atuaram durante toda a operação.

"Quero parabenizar cada colaborador da Clin pelo empenho, pela dedicação e pela pronta resposta diante dessa situação. Nossas equipes demonstraram, mais uma vez, profissionalismo e compromisso com a população de Niterói, atuando de forma rápida para restabelecer a normalidade nos locais afetados”, afirmou Acílio Borges.

Ele ressaltou ainda que o trabalho de desobstrução das vias é essencial para a segurança da cidade.

"A retirada de árvores e galhos das ruas vai muito além da limpeza urbana. É uma ação fundamental para garantir a segurança das pessoas, restabelecer a circulação de veículos e pedestres e minimizar os impactos causados por eventos climáticos. A Clin permanece em estado de prontidão para atender qualquer nova ocorrência que exija a atuação rápida de nossos trabalhadores”, explicou o presidente da Clin.

Fotos: Divulgação

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