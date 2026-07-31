Niterói: além da implantação do restaurante-escola, Prefeitura e Fecomércio RJ discutem novas frentes de cooperação voltadas ao desenvolvimento da cidade - Evelen Gouvêa/Ascom

Niterói: além da implantação do restaurante-escola, Prefeitura e Fecomércio RJ discutem novas frentes de cooperação voltadas ao desenvolvimento da cidadeEvelen Gouvêa/Ascom

Publicado 31/07/2026 17:04

Niterói – A cidade de Niterói vai ganhar um restaurante-escola do Senac voltado à qualificação profissional em gastronomia. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) e foi anunciada nesta quinta-feira (30), durante encontro realizado no Distrito de Inovação da Cantareira.

O novo equipamento será implantado no Centro da cidade e vai oferecer formação profissional para jovens e trabalhadores, ampliando as oportunidades de capacitação em um dos setores que mais crescem no município.

A iniciativa reforça a estratégia da Prefeitura de investir na qualificação da mão de obra, na geração de emprego e renda e no fortalecimento da economia local. Durante o encontro, o prefeito Rodrigo Neves destacou que a parceria representa mais um passo na construção de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e à formação de profissionais para atender às demandas do mercado.

"Estamos consolidando uma parceria muito importante com o Sistema Fecomércio e o Senac para ampliar as oportunidades em Niterói. Vamos implantar um restaurante-escola no Centro da cidade, fortalecendo a formação de jovens e impulsionando um setor que cresce cada vez mais, que é a gastronomia. Também estamos desenvolvendo projetos para um centro de convenções e um hotel-escola, iniciativas que vão contribuir para a qualificação profissional, o desenvolvimento econômico e a geração de empregos em Niterói", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Além da implantação do restaurante-escola, Prefeitura e Fecomércio RJ discutem novas frentes de cooperação voltadas ao desenvolvimento da cidade, incluindo estudos para a implantação de um hotel-escola, um centro de convenções e a ampliação de iniciativas nas áreas de turismo, saúde e inovação. A parceria também amplia ações já desenvolvidas em conjunto, como o programa Niterói Jovem EcoSocial, realizado em parceria com o Senac, e o apoio a eventos que fortalecem o comércio e o turismo no município.

O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Queiroz, destacou que a parceria marca uma nova etapa da atuação da instituição em Niterói, com investimentos voltados à educação profissional e ao desenvolvimento econômico.

"É uma satisfação fortalecer essa parceria com a Prefeitura de Niterói. O restaurante-escola é um projeto que já está definido e vamos iniciar sua implantação em breve. Também queremos avançar em novos projetos, como o hotel-escola e outras iniciativas voltadas à qualificação profissional, ao turismo e ao fortalecimento da economia local”, reforçou Antonio Queiroz.

A parceria também conta com a participação da Universidade Federal Fluminense (UFF), que contribuirá com ações de ensino, pesquisa, extensão e oferta de estágios, fortalecendo a integração entre universidade, poder público e setor produtivo. O reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega ressaltou que a universidade pretende ampliar as oportunidades de formação e inserção profissional.

"A Universidade Federal Fluminense tem orgulho de fortalecer essa parceria em iniciativas que ampliam oportunidades para a população. Queremos contribuir de forma decisiva com esse novo empreendimento, atuando na formação de profissionais, na oferta de estágios e na produção de conhecimento, para que esse espaço também seja uma porta de entrada para o emprego, especialmente para a juventude. Acreditamos na articulação entre governo, academia e setor produtivo como caminho para promover desenvolvimento, inovação e geração de renda”, enfatizou o reitor da UFF.