Niterói: ventania derrubou árvores, danificou a rede elétrica e rompeu cabos em diferentes regiões - Reprodução/Internet

Niterói: ventania derrubou árvores, danificou a rede elétrica e rompeu cabos em diferentes regiõesReprodução/Internet

Publicado 31/07/2026 17:24





Entre os locais onde foram registradas manifestações estão a Estrada da Florália, nas proximidades do Caramujo, a Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho, no Maceió, o bairro Cantagalo, em Pendotiba, Várzea das Moças e a Avenida Sete, no Cafubá.



Segundo moradores, o fornecimento de energia segue interrompido desde a passagem da ventania, que derrubou árvores, danificou a rede elétrica e rompeu cabos em diferentes regiões do município. As manifestações causaram interdições temporárias nas vias, enquanto os moradores cobravam uma resposta mais rápida da concessionária responsável pelo serviço.



Enel afirma que restabeleceu energia para 83% dos clientes

Niterói - Mais de 32 horas após a forte ventania que atingiu Niterói na tarde de quarta-feira (29), moradores de diferentes bairros ainda enfrentam interrupções no fornecimento de energia elétrica. A demora na normalização do serviço motivou protestos na noite desta quinta-feira (30), com bloqueios de ruas e queima de objetos em diversos pontos da cidade.Entre os locais onde foram registradas manifestações estão a Estrada da Florália, nas proximidades do Caramujo, a Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho, no Maceió, o bairro Cantagalo, em Pendotiba, Várzea das Moças e a Avenida Sete, no Cafubá.Segundo moradores, o fornecimento de energia segue interrompido desde a passagem da ventania, que derrubou árvores, danificou a rede elétrica e rompeu cabos em diferentes regiões do município. As manifestações causaram interdições temporárias nas vias, enquanto os moradores cobravam uma resposta mais rápida da concessionária responsável pelo serviço.

Em nota, a Enel Rio informou que já normalizou o fornecimento de energia para 83% dos clientes afetados pelos fortes ventos registrados na última quarta-feira. Segundo a concessionária, o número de equipes em campo foi triplicado para acelerar os reparos na rede elétrica. "A Enel Rio informa que já normalizou o fornecimento de energia para 83% dos clientes afetados pelos fortes ventos registrados na área de concessão. A distribuidora triplicou o número de equipes em campo e segue trabalhando ininterruptamente para restabelecer o serviço aos clientes que permanecem sem energia."



Cidade permanece em estágio de atenção



De acordo com a Defesa Civil, Niterói continua em estágio de atenção após os impactos provocados pela ventania, que causou quedas de árvores, destelhamentos, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia em diversos bairros. Equipes da Defesa Civil, da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), da NitTrans e de outros órgãos municipais seguem atuando no atendimento às ocorrências e no monitoramento das áreas afetadas.