Niterói: APAE comemora aniversário com culto ecumênico - Reprodução/Internet

Niterói: APAE comemora aniversário com culto ecumênicoReprodução/Internet

Publicado 01/08/2026 13:17

Niterói - A APAE Niterói promove, no próximo dia 5 de agosto de 2026, às 13h30, um Culto Ecumênico em comemoração aos 61 anos de existência da instituição. A celebração será realizada na sede da entidade, localizada na Rua Professor Ismael Coutinho, s/nº, Centro, Niterói.

Organizado pela Diretoria Executiva, o encontro será um momento especial de união, reflexão e agradecimento por mais de seis décadas de atuação em prol da inclusão, da cidadania e da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e de suas famílias.

A cerimônia reunirá colaboradores, assistidos, familiares, voluntários, parceiros e convidados para celebrar a história da APAE Niterói, marcada pelo compromisso social, acolhimento e dedicação à comunidade.

Serviço

Evento: Culto Ecumênico em celebração aos 61 anos da APAE Niterói

Data: 5 de agosto de 2026

Horário: 13h30

Local: Rua Professor Ismael Coutinho, s/nº – Centro – Niterói.