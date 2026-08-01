Niterói: APAE comemora aniversário com culto ecumênicoReprodução/Internet
Data: 5 de agosto de 2026
Horário: 13h30
Local: Rua Professor Ismael Coutinho, s/nº – Centro – Niterói.
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Niterói: APAE comemora aniversário com culto ecumênicoReprodução/Internet
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Celebração será realizada na sede da entidade, localizada na Rua Professor Ismael Coutinho, no Centro
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