Niterói: objetivo é que a nova estrutura contribua para uma atuação ainda mais robusta da Polícia Civil - Divulgação/Ascom

Niterói: objetivo é que a nova estrutura contribua para uma atuação ainda mais robusta da Polícia CivilDivulgação/Ascom

Publicado 31/07/2026 18:21

Niterói - A Prefeitura de Niterói, o Governo do Estado e a Polícia Civil entregaram, nesta sexta-feira (31), a Cidade da Polícia, um novo espaço para fortalecer a segurança pública em Niterói , São Gonçalo e leste fluminense. O local, que hoje abriga a Delegacia de Homicídios da região, no Centro, foi reformado em parceria com o município e passa a concentrar, além da unidade, três novas delegacias especializadas da Polícia Civil: a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

Com investimento de R$ 3,3 milhões, a Prefeitura aposta na estrutura como mais uma frente de fortalecimento da segurança pública em Niterói e região. A concentração das unidades em um mesmo espaço deve ampliar a capacidade de investigação e inteligência, dar mais agilidade de resposta a crimes de maior impacto e estimular a integração entre as forças de segurança que atuam no município.

"A Cidade da Polícia é resultado de uma parceria sólida entre a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado. Ela fortalece a integração das forças de segurança e amplia a capacidade de investigação e de enfrentamento ao crime. Os resultados que alcançamos na redução da criminalidade mostram que esse trabalho conjunto está no caminho certo", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A inauguração da Cidade da Polícia também foi destacada pelo governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, que ressaltou a importância da integração entre Estado e município para fortalecer a segurança pública na região.

"A Cidade da Polícia representa um importante avanço para a segurança pública de Niterói e de toda essa região. Essa estrutura fortalece a atuação das forças de segurança e levará mais segurança aos cidadãos que vivem nesse corredor de municípios", afirmou o governador em exercício, Ricardo Couto.

A nova estrutura também tem peso estratégico para além dos limites da cidade. A DRE, por exemplo, terá atuação abrangendo municípios da Região Metropolitana e chegando até Cabo Frio, ampliando o alcance das ações de enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas.

“A Cidade da Polícia consolida uma visão de futuro para a segurança pública: integração permanente entre as instituições, inteligência como ferramenta estratégica e investimento contínuo na proteção da população. Não se trata apenas de inaugurar um complexo, mas de fortalecer um modelo de gestão que coloca o interesse público acima de qualquer protagonismo institucional. A integração entre as forças de segurança deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma realidade concreta, aproximando instituições, reduzindo barreiras operacionais e potencializando resultados em benefício da sociedade", destacou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy.

A obra incluiu a instalação de uma subestação elétrica, geradores para garantir o fornecimento de energia em situações de emergência, elevador e sistema de ar-condicionado. Na prática, o objetivo é que a nova estrutura contribua para uma atuação ainda mais robusta da Polícia Civil e uma resposta mais rápida aos crimes que afetam diretamente a população de Niterói e de cidades vizinhas.

"A Cidade da Polícia de Niterói representa mais um importante passo para a segurança pública de Niterói e dos municípios da região. A Prefeitura vem fortalecendo a segurança pública com integração entre as forças de segurança, tecnologia e inteligência. O resultado disso é a redução significativa de todos os indicadores de criminalidade. Com a Cidade da Polícia de Niterói, tenho certeza de que teremos resultados cada vez melhores”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Fotos: Evelen Gouvêa

--