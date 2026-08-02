Niterói: prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início das obras durante uma cerimônia que reuniu alunos, professores do equipamento, moradores da região e autoridades municipais - Divulgação/Evelen Gouvêa

Niterói: prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início das obras durante uma cerimônia que reuniu alunos, professores do equipamento, moradores da região e autoridades municipaisDivulgação/Evelen Gouvêa

Publicado 02/08/2026 07:40

Niterói - A Prefeitura de Niterói deu início, neste sábado (1º), à reforma e ampliação do Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), na Zona Norte da cidade. O prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início das obras durante uma cerimônia que reuniu alunos, professores do equipamento, moradores da região e autoridades municipais.

Com investimento de R$ 9,3 milhões, o projeto prevê a modernização da infraestrutura, a ampliação dos espaços esportivos e a implantação de novos equipamentos para fortalecer as atividades oferecidas à população. A previsão é que as obras sejam concluídas em até seis meses.

"Assinei a ordem de início da ampliação deste Parque Esportivo e Social, que construímos em 2019. Hoje, cerca de 1.300 adolescentes e jovens participam de mais de 25 modalidades esportivas. Estamos transformando vidas, formando cidadãos e também campeões. Com essa ampliação, o parque ficará ainda melhor e seguirá oferecendo oportunidades para o bairro do Caramujo e fortalecendo esse espaço de transformação", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A intervenção contempla a reforma do prédio administrativo e das salas de aula, a substituição do piso da pista de atletismo, a troca dos refletores, a recuperação dos espaços de convivência, incluindo bancos, mesas de concreto e pergolados, além da instalação de cobertura em lona tensionada nas arquibancadas.

O projeto também prevê a ampliação do campo de futebol, com área destinada ao banco de reservas, a requalificação dos pisos e a implantação de uma quadra de tênis, uma pista de salto, um ginásio de levantamento de peso e uma estrutura para escalada.

O subsecretário de Promoção da Igualdade Racial, Oto Bahia, destacou que o parque se tornou uma referência para as famílias do Caramujo ao oferecer perspectivas de futuro para crianças e jovens.

"Uma mãe nos disse que, se o Parque Social existisse antes, ela talvez não tivesse perdido os filhos para o tráfico. Hoje, ela tem três filhos no projeto e os três são campeões brasileiros. Esse relato mostra que o PESC vai muito além do esporte. Ele muda trajetórias, fortalece famílias e cria oportunidades para crianças e jovens do Caramujo", destacou Oto Bahia.

Transformação pelo esporte

Moradora do Morro do Céu, Laudicea Andrade, de 39 anos, ressaltou a importância do Parque Esportivo e Social do Caramujo na rotina da família. Para ela, o equipamento trouxe tranquilidade e novas perspectivas para os filhos, que passaram a ter acesso a atividades esportivas e a um espaço de convivência. "Quando tive meus filhos, eu me vi perdida e ficava preocupada com o futuro deles. Eu tinha medo de eles seguirem por um caminho que não fosse bom. Mas, hoje, eles fazem atividades no PESC. Meu coração ficou muito aliviado em saber que meus filhos vão para a escola e, depois, vêm para o Parque Esportivo. Eu posso trabalhar em paz, sabendo que eles estão aqui, podendo pensar em um futuro maravilhoso para eles", contou Laudicea Andrade.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destacou que a ampliação do PESC reforça uma política pública que vem ampliando o acesso ao esporte em Niterói e contribuindo para a formação de novos atletas. Segundo ele, os investimentos no parque acompanham o crescimento das iniciativas esportivas desenvolvidas no município. "A reforma do PESC vai ampliar esse trabalho e dar ainda mais oportunidades para crianças e jovens. Quando assumimos a Secretaria de Esporte, os Jogos Escolares reuniam 16 escolas e cinco modalidades. Hoje batemos recorde, com 106 escolas participantes e 22 modalidades. Também consolidamos o Bolsa Atleta, que já beneficia 28 atletas do Parque Esportivo e Social do Caramujo. É fruto de um trabalho que vem sendo feito há anos. Hoje, Niterói é a Cidade do Esporte, tem os maiores Jogos Escolares do Brasil em número de escolas proporcionalmente à população e um dos maiores programas de Bolsa Atleta do país", reforçou Luiz Carlos Gallo.