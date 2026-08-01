Niterói: Teatro Popular recebe a Niterói Innovation ExperienceDivulgação/Arquivo
O evento antecipa os debates que estarão em destaque no Rio Innovation Week 2026, que vai acontecer entre 4 e 7 de agosto. Temas como cidades inteligentes, inovação, tecnologia, novas economias e futuro do trabalho serão apresentados em Niterói e, nos dias seguintes, ganharão dimensão internacional no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.
O Niterói Innovation Experience contará com a palestra "O Profissional do Futuro", ministrada por Michelle Schneider, especialista em transformação digital, inteligência artificial e futuro do trabalho. A apresentação abordará os impactos da inteligência artificial na forma como as pessoas trabalham, lideram equipes e desenvolvem suas carreiras, além das oportunidades criadas pelas novas tecnologias para profissionais e organizações.
Programação
9h30 – Abertura institucional com a participação do prefeito Rodrigo Neves, da secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, do secretário executivo Felipe Peixoto e do secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Ramalho.
10h – Palestra Michelle Schneider | O Profissional do Futuro
11h30 – Coffee Break e Networking
13h – Encerramento
Niterói Innovation Experience
Horário: das 9h30 às 13h
Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer – Niterói/RJ
Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/niteroi-innovation-experience-rio-innovation-week-2026/3511672
Classificação indicativa: 16 anos.
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