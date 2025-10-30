Niterói: Oficina Social de Teatro (OST) celebra 25 anos de existência - Divulgação

Publicado 30/10/2025 18:15

Niterói - Em 2025, a Oficina Social de Teatro (OST) celebra 25 anos de existência em Niterói, consolidando-se como uma das mais importantes referências de ensino, criação e difusão teatral da cidade. Como parte das comemorações, a escola realiza a Maratona OST de Teatro 25 anos, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2025, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, reunindo seis espetáculos de diferentes turmas e grupos parceiros.

Fundada com o propósito de democratizar o acesso à arte e desenvolver processos de formação continuada em teatro, a OST construiu uma trajetória marcada pela educação sensível, o acolhimento, a experimentação cênica e a formação humana. Ao longo dessas duas décadas e meia, passaram pela escola milhares de estudantes, entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos deles seguindo carreira artística — como atores, professores, diretores, cenógrafos, produtores, iluminadores — e tantos outros levando o teatro como conhecimento estruturante para suas vidas profissionais em diferentes áreas. A OST se tornou, assim, uma referência cultural de Niterói, não apenas como espaço de aprendizagem, mas como campo de convivência, de pensamento crítico, de partilha e de memória afetiva da cidade.



Seu trabalho se desenvolveu tanto na sala de aula quanto em grupos de pesquisa, montagens, circulação de espetáculos, ações comunitárias, parcerias com escolas, projetos sociais, espaços culturais públicos e iniciativas independentes. A história da OST é também a história de resistência dos artistas e trabalhadores da cultura, que, mesmo diante de crises econômicas, políticas e sociais, mantiveram vivo o compromisso com o teatro como encontro e como existência coletiva.

A Maratona é uma celebração do percurso, dos processos pedagógicos e dos laços que vêm sendo tecidos ao longo deste quarto de século — um ato de homenagem às pessoas que construíram a OST: estudantes, artistas, professores, familiares, público e colaboradores. Além disso, o evento reforça um dos pilares institucionais da escola: o compromisso com o acesso democrático à arte.



Há muitos anos, a OST desenvolve um Programa de Bolsas destinado a pessoas de baixa renda, possibilitando que o aprendizado do teatro seja uma experiência aberta, acolhedora e viável a quem deseja ingressar no universo artístico. Por isso, toda a renda arrecadada na Maratona OST de Teatro – 25 anos será integralmente revertida para a manutenção desse Programa, contribuindo para que novos alunos possam estudar teatro e desenvolver suas potencialidades.



A comemoração dos 25 anos não é apenas festiva: é histórica, política e afetiva. Trata-se de celebrar o passado, fortalecer o presente e abrir caminhos para o futuro.



SERVIÇO

MARATONA OST DE TEATRO 25 ANOS



Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer – Niterói/RJ

Ingressos: R$20 (inteira) / R$10 (meia)

Toda a renda será destinada ao Programa de Bolsas da OST

10, 11 e 12 de novembro de 2025



SEGUNDA-FEIRA – 10 de novembro



18h – “TOC TOC”

Uma comédia sensível e bem-humorada sobre o Transtorno Obsessivo-Compulsivo, retratando com delicadeza e inteligência a convivência entre pessoas e suas singularidades.

Classificação: 16 anos Duração: 60 min



20h – “Tragédias Rodriguianas”

Adaptações de Álbum de Família e Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Dramaturgia marcada pelo intenso retrato das contradições humanas.

Classificação: 16 anos Duração: 60 min



TERÇA-FEIRA – 11 de novembro



18h – “O Riso Cotidiano”

Três comédias de costumes (Amor por Anexins, O Pedido de Casamento e Uma Consulta) revelam como o riso nasce dos detalhes da vida.

Classificação: Livre Duração: 70 min



20h – “As Bruxas de Salém”

O clássico de Arthur Miller sobre fanatismo, intolerância e justiça — assustadoramente atual.

Classificação: 12 anos Duração: 90 min



QUARTA-FEIRA – 12 de novembro



18h – “O Despertar”

Inspirada em A Aurora da Minha Vida, de Naum Alves de Souza. Uma viagem poética pelas memórias escolares e pela juventude.

Classificação: 12 anos Duração: 80 min



20h – “Cinco Cenas para Cinco Atores Cínicos”

Cinco jovens artistas debatem sua primeira montagem profissional — humor, crise e paixão pelo teatro.

Classificação: 12 anos Duração: 60 min

