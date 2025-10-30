Clin: limpeza do Cemitério no Maruí - Divulgação

Publicado 30/10/2025 09:36

Niterói – A Prefeitur, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), preparou um esquema especial de limpeza e atendimento para receber as famílias que visitarão os cemitérios municipais neste domingo (2), Dia de Finados.

Os serviços foram intensificados nos cemitérios do Maruí, no Barreto; São Lázaro, em Itaipu; e São Francisco Xavier, em Charitas. As equipes da Clin realizaram roçagem, varrição e pintura de meios-fios, além da instalação de contêineres nas vias de acesso para melhor atender à população.

Durante o feriado prolongado, a empresa contará com efetivo reforçado para garantir a limpeza dentro e no entorno dos cemitérios. Mesmo nesta sexta-feira (31), ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público, os serviços de coleta de lixo e manutenção seguirão normalmente, sem alterações nas escalas de trabalho.

Os três cemitérios públicos da cidade — Maruí, São Francisco Xavier e São Lázaro de Itaipu — funcionarão das 6h às 18h no domingo (2), oferecendo estrutura adequada para a recepção dos visitantes.

Celebrações religiosas - As missas e celebrações religiosas em homenagem aos entes queridos acontecerão nos cemitérios públicos nos seguintes horários: no Cemitério do Maruí, as missas ocorrerão às 8h, 10h e 12h e 15h. No Cemitério São Lázaro de Itaipu, haverá celebração às 11h, e na Igreja Matriz de São Sebastião, as cerimônias serão às 8h e 10h. No cemitério de São Francisco Xavier, em Charitas, a missa acontecerá às 10h30.

As celebrações são abertas ao público. A orientação é que os visitantes cheguem com antecedência para garantir sua participação com tranquilidade.