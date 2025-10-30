Niterói: Etapa final do circuito promete agitar as areias da praia de São FranciscoDivulgação
Beach Tennis: circuito Porto Track&Field Experience by Mineiro BT encerra temporada 2025
Etapa final do circuito promete agitar as areias da praia de São Francisco
Niterói monta esquema especial de limpeza e celebrações para o Dia de Finados
Os serviços foram intensificados nos cemitérios do Maruí, no Barreto; São Lázaro, em Itaipu; e São Francisco Xavier, em Charitas
Corte Momesca de Niterói será eleita no dia 8 de novembro
André Bento, Presidente da Neltur, destaca a importância desta grande festa popular da cidade
Orla Pub Gourmet apresenta nova fase e celebra reinauguração com Oktoberfest
Ambiente reformado, nova identidade visual e chopp Spaten em edição especial marcam o retorno da casa
Projeto de acrobacia será apresentado gratuitamente
Espetáculo "Sozinhas somos pétalas, juntas somos rosas" trabalha o corpo e ajuda a ressignificar traumas e dores. Evento acontece nas praias de Charitas e Itaipu neste fim de semana.
Niterói se prepara para receber mais de 1.500 atletas no Desafio dos Fortes
Prova neste fim de semana, com percursos de 6,5 km e 12 km, promete desafiar atletas e celebrar o esporte
