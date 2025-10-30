Niterói: Etapa final do circuito promete agitar as areias da praia de São Francisco - Divulgação

Niterói: Etapa final do circuito promete agitar as areias da praia de São FranciscoDivulgação

Publicado 30/10/2025 09:58

Niterói - A Praia de São Francisco será o cenário da última etapa do Circuito Porto Track&Field Experience by Mineiro BT, que acontece nos dias 01 e 02 de novembro (sábado e domingo). A terceira etapa conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e promete encerrar a temporada 2025 em grande estilo, com um fim de semana repleto de disputas emocionantes, energia contagiante e clima de celebração à beira-mar.

Reconhecido como um dos eventos mais aguardados do calendário de beach tennis de Niterói, o torneio reunirá atletas de diversas categorias, promovendo integração, adrenalina e esporte em um dos pontos mais charmosos da cidade. A orla de São Francisco se transformará em um verdadeiro palco para os apaixonados pela modalidade, oferecendo estrutura completa aos competidores, com áreas de fisioterapia, hidratação e mesa de frutas.

Além das partidas de alto nível, o público poderá acompanhar transmissões ao vivo da quadra central, torcer nas premiações especiais e aproveitar a atmosfera vibrante do evento.

As inscrições estão abertas pelo aplicativo TF Sports, com vagas limitadas. O kit do atleta inclui camisa exclusiva da Track&Field, bag personalizada e brindes especiais. A retirada deverá ser feita na loja Track&Field Icaraí (Central Prime), localizada na Rua Ator Paulo Gustavo, 251.

“O beach tennis é um dos esportes que mais crescem em Niterói, e eventos como este refletem o nosso compromisso em valorizar a prática esportiva e fomentar o turismo esportivo. Cada etapa é uma celebração do movimento, da amizade e do espírito competitivo que fazem parte da identidade da nossa cidade”, destacou Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói.

Serviço:

Circuito Porto Track&Field Experience by Mineiro BT – 3ª Etapa

Data: 01 e 02 de novembro de 2025

Local: Praia de São Francisco

Inscrições: pelo aplicativo TF Sports

Retirada de kits: Loja Track&Field Icaraí (Central Prime) – Rua Ator Paulo Gustavo, 251