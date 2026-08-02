Marcos Vinicius batia na mulher - Reprodução/Rede Social

Marcos Vinicius batia na mulherReprodução/Rede Social

Publicado 02/08/2026 20:56

Rio - Marcos Vinicius da Silva Lira, de 33 anos, suspeito de atirar contra a companheira Suellen da Silva Ribeiro, de 36, e abandoná-la no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, se entregou à polícia na tarde deste domingo (2). A vítima foi transferida no fim da manhã para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ela continua em estado grave.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, após intenso trabalho de inteligência da unidade, o criminoso entregou-se na 34ª DP (Bangu). Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de feminicídio.

Marcos se entregou na 34ªDP(Bangu) Reprodução/Arquivo Pessoal

A vítima segue internada em estado de grave. Ao O DIA, a irmã de Suellen, Adriene Ribeiro, 26 anos, contou que o casal estava junto há cerca de quatro anos.

"Ele tinha histórico de violência. Ele fez ela se afastar de familiares e amigos. Segundo os vizinhos, ele já cansou de bater nela várias vezes", disse.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço está aberto para eventuais manifestações.