Suellen Ribeiro foi baleada na cabeça e permanece internada em estado grave - Reprodução/Rede Social

Suellen Ribeiro foi baleada na cabeça e permanece internada em estado graveReprodução/Rede Social

Publicado 02/08/2026 14:52 | Atualizado 02/08/2026 15:00

Rio - "Quero que ele pague por esse crime e que a Justiça seja certa e severa". O desabafo é de Adriene Ribeiro, 26 anos, irmã de Suellen da Silva Ribeiro, de 36, baleada e abandonada no Hospital Municipal Rocha Faria , em Campo Grande, pelo companheiro Marcos Vinicius da Silva Lira, de 33 anos. A vítima segue internada em estado grave na unidade de saúde desde a última quarta-feira (29).

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Segundo Adriene, um tio do suspeito avisou a família do ocorrido após o próprio Marcos procurá-lo pedindo ajuda.



"Soubemos através de um tio dele, que chegou dizendo que ele (Marcos) passou na casa dele logo após o acontecimento, contando o que fez e pedindo ajuda para fugir, mas o tio disse para ele se entregar. Aí ele pegou e correu para a casa da irmã e do cunhado, que o ajudaram a fugir", explicou.



Ainda de acordo com a irmã da vítima, o casal estava junto há cerca de quatro anos. "Ele tinha histórico de violência. Ele fez ela se afastar de familiares e amigos. Segundo os vizinhos, ele já cansou de bater nela várias vezes", disse.



Suellen foi atingida na cabeça e está respirando por aparelhos. "Só peço pela prisão dele para que a gente possa ficar em paz, a gente não dorme e nem come desde o acontecido", lamentou.



O suspeito é considerado foragido da Justiça. O mandado de prisão temporária foi expedido na última quinta-feira (30), um dia após o crime, mas, até este domingo (1º), ele não havia sido localizado.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço está aberto para eventuais manifestações.