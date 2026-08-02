Oclinho saiu da prisão em 2025 e não voltou na hora certaDivulgaÃ§Ã£o
Durante a operação de monitoramento, os policiais viram Oclinho atirando em direção à equipe do Batalhão de Rondas Especializadas e Controle de Multidão (Recom), que passava pela Rodovia RJ-104. Após realizar os disparos, o criminoso fugiu em uma motocicleta vermelha e se escondeu dentro de uma residência.
Em seguida, os agentes solicitaram apoio especializado do Grupamento de Ações Táticas Especiais, que chegou ao local com um veículo blindado da unidade. Com o reforço, as equipes se aproximaram do imóvel. Ao entrar na casa, os policiais conseguiram prender Oclinho, que não resistiu à abordagem. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, sem sinais de adulteração, e um rádio transmissor na frequência utilizada pelo tráfico de drogas na região do Jardim Catarina.
O caso foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara). O criminoso estava foragido do sistema penitenciário desde 17 de maio de 2025, quando, em regime semiaberto, recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou à unidade prisional.
O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa com informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de tráfico de drogas entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:
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Aplicativo: Disque Denúncia RJ.
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