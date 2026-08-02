Oclinho saiu da prisão em 2025 e não voltou na hora certa - DivulgaÃ§Ã£o

Oclinho saiu da prisão em 2025 e não voltou na hora certaDivulgaÃ§Ã£o

Publicado 02/08/2026 16:14



Rio - Considerado foragido da Justiça e de alta periculosidade, Cássio Francisco dos Santos Silva, conhecido como Oclinho, de 24 anos, foi preso após ser flagrado atirando contra policiais militares durante uma operação no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (31). A ação foi realizada com ajuda de informações repassadas pelo Disque Denúncia.

No local, equipes do Serviço Reservado (P/2) do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam um levantamento de inteligência com o objetivo de localizar e prender dois investigados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, que atuavam nas proximidades da Avenida Domício da Gama, no mesmo bairro.



Durante a operação de monitoramento, os policiais viram Oclinho atirando em direção à equipe do Batalhão de Rondas Especializadas e Controle de Multidão (Recom), que passava pela Rodovia RJ-104. Após realizar os disparos, o criminoso fugiu em uma motocicleta vermelha e se escondeu dentro de uma residência.



Em seguida, os agentes solicitaram apoio especializado do Grupamento de Ações Táticas Especiais, que chegou ao local com um veículo blindado da unidade. Com o reforço, as equipes se aproximaram do imóvel. Ao entrar na casa, os policiais conseguiram prender Oclinho, que não resistiu à abordagem. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, sem sinais de adulteração, e um rádio transmissor na frequência utilizada pelo tráfico de drogas na região do Jardim Catarina.



O caso foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara). O criminoso estava foragido do sistema penitenciário desde 17 de maio de 2025, quando, em regime semiaberto, recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou à unidade prisional.



O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa com informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de tráfico de drogas entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:



Central de Atendimento/Call Center do Disque Denúncia: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (sistema que processa os dados para garantir o anonimato).

Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

O anonimato é garantido.