Prisões e apreensões aconteceram durante ação de apoio à retirada de barricadas - Divulgação / PMERJ

Prisões e apreensões aconteceram durante ação de apoio à retirada de barricadasDivulgação / PMERJ

Publicado 10/07/2026 10:12

Rio - Três homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar de apoio à retirada de barricadas na comunidade Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na manhã desta sexta-feira (10).

De acordo com a corporação, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam ainda uma pistola com "kit rajada" – acessório que, quando acoplado, transforma a arma semiautomática em automática. Ele é ilegal no Brasil – rádio transmissor, uma motocicleta roubada e drogas.