Prisões e apreensões aconteceram durante ação de apoio à retirada de barricadasDivulgação / PMERJ
Três homens são presos em operação no Jardim Catarina
Uma pistola com kit rajada foi apreendida e uma moto roubada recuperada
Quatro são detidos com arma e drogas em São Gonçalo
Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos na Comunidade da Rua da Feira
Foragida com mais de 20 registros criminais é presa em Campos
Mulher era procurada por estelionato majorado e corrupção de menores
Vídeo: Polícia Civil realiza operação em Bangu após morte de inspetor
Vídeos gravados por moradores mostram pelo menos dois helicópteros sobrevoando baixo uma área cercada por casas
Vítima de feminicídio é sepultada em Niterói
Após mais de dois meses de internação, Izabela Leite morreu na última quarta-feira
Justiça mantém condenação de ex-deputado por morte de médico no Rio
Segundo os autos, Geraldo Moreira acreditava que a vítima exercia influência para que a ex-mulher não aceitasse a partilha de bens
Polícia Civil desmonta laboratório de maconha em Seropédica
Local tinha estufas e estrutura de alto padrão para cultivo e produção de drogas
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