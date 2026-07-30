126ª DP - Reprodução

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Publicado 30/07/2026 17:59

Cabo Frio - Um foragido da Justiça de Minas Gerais foi - Um foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso na tarde desta quarta-feira (29) no Centro de Cabo Frio. O homem, de 45 anos, era procurado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e tinha dois mandados de prisão em aberto. Ele foi localizado na Rua Casemiro de Abreu após um trabalho de inteligência da Polícia Militar.

Segundo a PM, equipes receberam informações do setor de inteligência sobre o paradeiro do suspeito e iniciaram um monitoramento para confirmar a localização. Assim que encontraram o homem, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a consulta aos sistemas, foram confirmados os dois mandados de prisão expedidos pela Justiça de Minas Gerais, ambos relacionados aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação.