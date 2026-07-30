126ª DPReprodução
Foragido da Justiça de Minas Gerais por tráfico é preso em Cabo Frio
Homem, que tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia Militar
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Delegado de Itaperuna assume a 126ª DP de Cabo Frio
Eduardo Teixeira Ozorio da Cruz deixa a 143ª DP para comandar a delegacia de Cabo Frio
Tartaruga marinha debilitada é resgatada na Praia do Forte, em Cabo Frio
Ação foi realizada pelo Grupamento Marítimo e Ambiental, após acionamento do Centro de Controle Operacional
Mulher é presa com mais de 500 pedras de crack em Cabo Frio
Suspeita admitiu que vendia drogas no bairro Braga; Polícia Militar apreendeu crack, maconha, cocaína, dinheiro e um celular
Carreta com exames para mulheres chega a Tamoios, em Cabo Frio
Unidade móvel realiza consultas e exames por meio de parceria com o Ministério da Saúde
Cabo Frio terá 24 voos fretados da Argentina durante a alta temporada de 2027
Operação começa em janeiro e prevê o desembarque de cerca de 3 mil turistas argentinos no município
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