A operação será realizada no Aeroporto Internacional de Cabo Frio - Divulgação

A operação será realizada no Aeroporto Internacional de Cabo Frio Divulgação

Publicado 27/07/2026 18:19

Cabo Frio - Cabo Frio voltará a receber voos fretados da Argentina a partir de janeiro de 2027. A operação será realizada no Aeroporto Internacional de Cabo Frio e prevê a chegada de cerca de 3 mil turistas argentinos durante a alta temporada.

Os voos terão início no dia 3 de janeiro e ocorrerão aos domingos, seguindo até março. Ao todo, serão 24 voos fretados da companhia aérea Andes Líneas Aéreas . As passagens serão comercializadas exclusivamente na Argentina. Além da operação fretada, a expectativa é de retomada dos voos regulares ligando Cabo Frio ao país durante a temporada.

Segundo a Prefeitura, os visitantes participarão de roteiros turísticos que incluem praias, trilhas, prática de canoa havaiana, visita a parques naturais, Rua dos Biquínis e shopping. O secretário municipal de Turismo, Davi Barcelos, afirmou que a retomada dos voos representa um novo momento para o setor.

“Essa retomada é um grande avanço para Cabo Frio como destino turístico, é a chegada de turistas que vêm exclusivamente para a nossa hotelaria, promovendo movimento e fortalecimento econômico local em nossa cidade. Ainda teremos novos anúncios com a volta dos voos regulares, que deverão movimentar ainda mais a alta temporada. Estaremos prontos para acolher esses visitantes, mostrando essa Cabo Frio turisticamente diversa, muito além das praias. Nossos guias estarão orientando os grupos e os auxiliando. Essa é mais uma ativação do aeroporto de Cabo Frio com voos comerciais, não apenas com helicópteros offshore como ocorria”, finalizou Davi.