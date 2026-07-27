Após a abordagem, o homem foi levado para a Central de Flagrantes - Polícia Civil

Após a abordagem, o homem foi levado para a Central de FlagrantesPolícia Civil

Publicado 27/07/2026 17:28

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante no sábado (25), em Cabo Frio, após agredir a própria companheira. A prisão aconteceu depois que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) acionou a equipe da Central de Flagrantes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para dar apoio à ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima sofreu lesões corporais provocadas pelo companheiro e informou o endereço onde ele estava. Os agentes da 126ª DP seguiram até o local e conseguiram localizar e prender o suspeito.

Após a abordagem, o homem foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ainda segundo a Polícia Civil, o preso possui diversas anotações criminais relacionadas à violência contra mulheres, incluindo registros por violência psicológica.

A reportagem tentou contato com a defesa do preso, mas não conseguiu localizá-la até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.