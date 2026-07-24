A fêmea estava internada no Centro de Reabilitação e Despetrolização do Instituto Albatroz, em Araruama - Instituto Albatroz

A fêmea estava internada no Centro de Reabilitação e Despetrolização do Instituto Albatroz, em AraruamaInstituto Albatroz

Publicado 24/07/2026 19:42

Cabo Frio - A cachalote-pigmeu resgatada na Praia do Forte, em Cabo Frio, após sucessivos episódios de encalhe, não resistiu e morreu nesta sexta-feira (24). A fêmea estava internada no Centro de Reabilitação e Despetrolização do Instituto Albatroz, em Araruama, onde recebia atendimento especializado desde o resgate.

O animal foi encontrado na última quarta-feira (22) e encaminhado para tratamento depois de encalhar repetidas vezes e não conseguir permanecer no mar, mesmo após tentativas de devolução ao habitat natural.

O resgate foi realizado pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMM-Lagos), com apoio do Instituto Albatroz, responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES) na região. Durante a reabilitação, a cachalote-pigmeu permaneceu sob acompanhamento de médicos-veterinários do GEMM-Lagos e dos institutos Albatroz, ORCA e Baleia Jubarte.

A causa da morte ainda é desconhecida. Segundo as instituições, serão realizados necropsia e exames complementares para identificar o que levou o animal a óbito. Um novo comunicado será divulgado após a conclusão da análise técnica.

As equipes envolvidas agradeceram aos profissionais e instituições que participaram do resgate e do atendimento ao mamífero marinho.

Em caso de avistamento de animais marinhos encalhados, vivos ou mortos, nas praias da Região dos Lagos, a orientação é entrar em contato com o Projeto de Monitoramento de Praias pelo telefone 0800 991 4800.

O PMP-BC/ES atende 27 municípios e atua no recolhimento e atendimento de animais marinhos debilitados ou mortos. O projeto é uma exigência do Ibama no processo de licenciamento ambiental das atividades da Petrobras nas bacias de Campos e Espírito Santo.