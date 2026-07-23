O mamífero apresentava sinais de debilidade - Reprodução

O mamífero apresentava sinais de debilidadeReprodução

Publicado 23/07/2026 14:24

Cabo Frio - Após três episódios de encalhe em menos de 24 horas na Praia do Forte, em Cabo Frio, um cachalote-mirim foi encaminhado nesta quarta-feira (22) ao Instituto Albatroz para tratamento e acompanhamento veterinário.

A operação contou com a participação de equipes do Instituto Albatroz, do GEMM-Lagos, do Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental (GMA), da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros. Durante a manhã, os profissionais realizaram procedimentos para manter o animal estável enquanto permanecia na faixa de areia.

De acordo com a equipe técnica, o mamífero apresentava sinais de debilidade. Para reduzir os impactos do encalhe, foi feita uma cavidade na areia para acomodá-lo, além de banhos contínuos com água do mar para manter a pele hidratada e controlar a temperatura corporal. Também foram realizados procedimentos clínicos, administração de medicamentos e monitoramento do estado de saúde.

O cachalote-mirim, um golfinho do gênero Kogia, mede cerca de três metros de comprimento, pesa aproximadamente 400 quilos e apresentava ferimentos com sangramento. Em razão do quadro clínico e dos sucessivos encalhes, os especialistas decidiram não realizar uma nova tentativa de soltura e encaminharam o animal ao Instituto Albatroz para tratamento.

O primeiro encalhe ocorreu na tarde de terça-feira (21), quando o mamífero foi devolvido ao mar pelo Corpo de Bombeiros. Durante a noite, voltou a encalhar, recebeu atendimento veterinário e foi novamente conduzido ao mar, sendo solto além da Ilha do Papagaio. Na manhã desta quarta-feira, o animal voltou a encalhar, levando a equipe técnica a optar pela transferência para tratamento especializado.