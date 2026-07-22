Foram apreendidos 55 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 55 quilosDivulgação/ PRF
Homem é preso com 55 kg de maconha durante viagem para Cabo Frio
Motorista foi abordado pela PRF na RJ-106, em Rio Bonito, e disse que entregaria a droga no município da Região dos Lagos
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Polícia fecha esquema de remédios para emagrecer em Cabo Frio
Ação da Polícia Civil encontrou tirzepatida, retatrutida, produtos vencidos e materiais usados em procedimentos estéticos
Câmeras ajudam polícia a prender suspeito de arrombar carro em Cabo Frio
Ferramentas furtadas de veículo no bairro Palmeiras haviam sido vendidas; suspeito foi levado para a 126ª DP
Incêndio atinge área de mata no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
Ocorrência foi acompanhada por moradores, e as causas do fogo ainda não foram informadas pelas autoridades
Castramóvel oferece castração gratuita até sexta (24) em Cabo Frio
Atendimento é realizado mediante cadastro e agendamento prévio no projeto Castra Mais RJ
Festival Sesc leva Biquini e Paula Fernandes a Cabo Frio
Evento também contará com atrações circenses, programação literária e serviços gratuitos de beleza oferecidos pelo Senac RJ
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