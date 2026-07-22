Foram apreendidos 55 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 55 quilos - Divulgação/ PRF

Foram apreendidos 55 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 55 quilosDivulgação/ PRF

Publicado 22/07/2026 16:58

Cabo Frio - Um homem foi preso na noite desta terça-feira (21) transportando cerca de 55 quilos de maconha que seriam levados para Cabo Frio. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Rio Bonito.

Segundo a PRF, a equipe recebeu a informação de que um carro havia saído da Comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com destino à Região dos Lagos transportando drogas. O veículo foi localizado no km 1 da RJ-106 e abordado pelos policiais.

Durante a revista, foram encontrados no porta-malas dois sacos plásticos pretos com 55 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 55 quilos.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista informou que faria o transporte da droga até Cabo Frio. Ele foi preso em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada para a 75ª Delegacia de Polícia (75ª DP), onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

