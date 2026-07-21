A localização do suspeito aconteceu em menos de uma hora depois que a Polícia Militar foi acionada - Reprodução

A localização do suspeito aconteceu em menos de uma hora depois que a Polícia Militar foi acionadaReprodução

Publicado 21/07/2026 18:46

Cabo Frio - Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (20) após ser identificado como suspeito de arrombar um carro e furtar um kit de ferramentas no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. A localização do suspeito aconteceu em menos de uma hora depois que a Polícia Militar foi acionada, com ajuda de imagens de câmeras de segurança.

De acordo com o 25º BPM, a equipe foi chamada pela Central 190 para atender a ocorrência de furto em um veículo. No local, a vítima contou que o automóvel havia sido arrombado durante a madrugada e que um kit de ferramentas, avaliado em cerca de R$ 450, havia sido levado.

Além do furto, o carro também sofreu danos. Segundo a vítima, o capô foi danificado, possivelmente durante uma tentativa de retirar a bateria do veículo.

As imagens registradas por câmeras de monitoramento de um imóvel vizinho mostraram a ação do suspeito. Com base nas características observadas, os policiais fizeram buscas pela região e localizaram o homem.

Durante a abordagem, segundo a PM, ele confessou o furto e informou que havia vendido o kit de ferramentas na comunidade do Morubá. A vítima compareceu à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), reconheceu o suspeito e apresentou as gravações que registraram a ação.

Ainda conforme a Polícia Militar, o homem já havia sido conduzido à delegacia três vezes na semana anterior por ocorrências semelhantes e também aparece em outras imagens de monitoramento relacionadas a furtos de veículos.

Após o registro da ocorrência, o suspeito permaneceu à disposição da autoridade policial na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.